In Red Notice Nolan Booth è uno dei ladri più famosi al mondo; ha un obiettivo, mettere le mani sul terzo uovo d’oro che Antonio regalò a Cleopatra. Sulle sue tracce ci sono però gli agenti interpool Hartley e Das, decisi a tutto pur di arrestarlo. Ma non è finita; anche la temibile ladra Sarah Black “l’Alfiere” è fermamente decisa a impossessarsi dell’uovo dopo aver rubato i primi due. In palio ci sono 300 milioni di dollari che un ricco magnate egiziano ha promesso a chi gli porterà il prezioso bottino che vuole donare alla figlia per il matrimonio…

Per fortuna esistono le piattaforme che ci permettono di vedere comodamente a casa film che un tempo erano solo al cinema, che avevano successo mentre ora risultano visti e rivisti e non ci sorprendono. È quanto accade con Red Notice, costosissima action comedy prodotta da Netflix (si parla di circa 200 milioni di dollari) e diretta da Rowson Marshall Thurber (Skyscraper). Il film, le cui riprese hanno subito uno stop di diversi mesi causa scoppio della pandemia nella primavera del 2020, passa dall’Egitto a Bali, dall’Italia all’Argentina in un vorticoso giro del mondo che lascia poco nello spettatore. La trama è prevedibile dall’inizio alla fine, colpi di scena inclusi. Non mancano scene spettacolari e il film è ben confezionato ma non basta imitare Indiana Jones (dichiaratamente citato in una scena del film), Alla ricerca della pietra verde o True Lies per fare di un film, un successo.

La cifra di Red Notice è l’ironia, soprattutto nei duelli verbali tra Nolan e Hartley, ma ci sarebbe voluto qualcosa di più, magari un po’ di fantasia, per rendere veramente interessante la trama. A proposito del cast, nei panni di Hartley troviamo il muscoloso Dwayne Johnson, in quelli di Nolan Ryan Reynolds mentre l’Alfiere è impersonato da Gal Gadot. I tre si impegnano il giusto senza però lasciare il segno; Johnson sfodera i suoi muscoli, Reynolds la parlantina e Gal Gadot il fascino. Il finale allude chiaramente a un sequel; chissà se Netflix cambierà idea…

Aldo Artosin

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema