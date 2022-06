La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Nostalgia (votato dal nostro pubblico con un ottimo 40,2) lunedì 13 giugno 2022 presenta Tra due mondi, di Emanuel Carrère con Juliette Binoche.

Marianne è una scrittrice affermata che sta lavorando a un libro inchiesta sul lavoro precario. Si finge disoccupata e si reca all’ufficio di collocamento dove viene inserita in un gruppo di donne che lavorano in un’impresa di pulizia. «Il film», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «è un viaggio nel moderno mondo del lavoro che ci viene mostrato nella sua precarietà, nella mancanza di certezze e nella sua durezza. Gli occhi di Marianne osservano tutto quello che accade e descrivono la quotidianità di un lavoro, quello delle imprese di pulizie, spesso disprezzato e della cui importanza quasi non ci si rende conto. Ma l’aspetto più interessante è la rappresentazione dei rapporti umani, forti e sinceri, che si instaurano tra le persone.

Tra due mondi fa sorgere, però, una domanda: è giusto fingersi un’altra persona, inserirsi in un ambiente diverso per indagare realtà e ambienti sociali lontani dai nostri?».

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 13 giugno 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema è obbligatorio indossare correttamente la mascherina FFP2.

Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Per evitare di disturbare gli altri spettatori è consigliabile entrare in sala non oltre la fine dell’introduzione del film da parte del critico di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che non è prevista la pubblicità prima dell’inizio del film.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 20 giugno con Lunana, intesa storia ambientata in Bhutan e il 27 giugno con dramma iraniano Il male non esiste.