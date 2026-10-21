Elinor (Daisy Edgar Jones, co-protagonista di Normal People assieme a Paul Mezcal di Hamnet) è la classica sorella maggiore, responsabile, stoica e attenta alla famiglia, Marianne (Esme Creed-Miles), come qualsiasi seconda figlia, è una forza della natura, per nulla incline a celare qualsiasi tipo di emozione. Rimaste in balia delle scarse cure del fratellastro alla morte del padre, le due giovani Dashwood, assieme alla madre e alla sorella minore, sono costrette a trasferirsi in un cottage di campagna e mantenersi da sole. Nel mezzo della ricerca di una nuova stabilità, entrambe si trovano ad affrontare amori inaspettati. Sono così costrette a fare i conti con il proprio sentimento, l’una molto differentemente dall’altra, alla ricerca di uno spazio in una società del primato maschile, che si muove secondo le leggi del denaro e dell’etichetta.

Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, già magistralmente adattato nel 1995 da Emma Thompson (cui valse un Oscar per la miglior sceneggiatura) e diretto da Ang Lee, il nuovo Ragione e sentimento è il secondo film della regista britannica Georgia Oakley (l’esordio Blue Jean è stato candidato ai BAFTA). La scelta di adattare nuovamente il romanzo è dovuta alla visione da parte di Oakley di una forte contemporaneità degli argomenti che tratta. In particolare, il tema della lontananza tra il futuro promesso a una giovane donna e quanto sia effettivamente arduo raggiungerlo. È sufficiente notare come l’abbrivio della storia sia l’eredità negata ad Elinor, in favore del figlio maschio.

All’interno della struttura del film ciò si riflette molto bene nel rapporto tra sorelle. Non solo questo è la cornice dell’azione, ma il nucleo stesso. La sorellanza è il vero motore del film, perché al di là delle sorti delle due, quello che le porta a crescere è proprio la preoccupazione che l’altra sia felice. Quella tra le Dashwood è senza dubbio la relazione più intensa tra tutte quelle che si articolano sullo schermo. Il prezzo di questa scelta lo pagano purtroppo le due storie d’amore individuali. Quella di Elinor con Edward (George McKay) subisce il contraccolpo di essere dichiarata troppo presto, mentre quella di Marianne e Willoughby prende una linea antipatica da principio, che indebolisce la rivelazione seguente.

Nonostante non preservi a pieno il gioco di tensioni silenziose della Austen, il film ne trattiene lodevolmente le stilettate ironiche e gli intermezzi comici che, argutamente posizionati, creano un coinvolgente contrasto tra lacrime e risate.

Tra le scelte di casting la coppia Daisy Edgar-Jones ed Esmee Creed-Miles è senza dubbio azzeccata. La chimica delle due giovani attrici permette allo spettatore di partecipare in prima persona alle loro confidenze da camera da letto. Ma la scelta migliore è senza dubbio quella di Fiona Shaw come Mrs. Jennings, probabilmente nessuno nella realizzazione di questo film si è divertito come lei. L’errore più grave, invece, è probabilmente stata la scelta di Eliot Sumner (figlio non-binario di Sting) come Mr Palmer. Non solo avevano da calzare le scarpe di Hugh Laurie (il noto come Dr House nell’omonima serie televisiva era l’interprete dello stesso ruolo nel 1995), ma ne hanno pure ridotto il personaggio a due battute. Per ottenere una caratterizzazione, tali condizioni richiedono doti attoriali che Eliot Sumner ancora non possiede.

In generale il Ragione e sentimentodel 2026 è coinvolgente e confortevole, matura una confidenza con lo spettatore, principalmente grazie alle scene di sorellanza, cui collabora tutta l’atmosfera che vi sta attorno. L’attenzione alla natura in cui vivono le Dashwood, le composizioni romantiche e un po’ tetre, l’autenticità dei capelli sciolti e degli abiti sporchi di fango bucano l’immaginetta del quadro immacolato degli adattamenti filmografici della Austen. Il film trascina in un turbinio di sentimenti, che tiene ben incollati allo schermo, tanto da far dimenticare, anche a chi può già saperlo, l’epilogo della storia.

Valentina Villa

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