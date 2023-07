«Non ho paura di invecchiare, anzi sono molto curiosa di vedere come sarà la mia vita»: così si esprime Raffaella Carrà in Raffa, il documentario di Daniele Luchetti giunto nelle sale italiane (fino al 12 luglio, poi approderà sulla piattaforma Disney+ in tre puntate: dura 185 minuti) in 150 copie, distribuito da Nexo e prodotto da Fremantle. Come sia stata la vita della romagnola Raffaella Pelloni da Bellaria-Igea Marina – e quanto sia stata diversa da quella di superstar anglosassoni del pop disposte a rendere il proprio viso un campo di battaglia chirurgico per dribblare proprio quella vita che avanza – lo vediamo da quest’opera che il regista romano di pellicole come Il portaborse, La scuola e Mio fratello è figlio unico ha realizzato nell’80esimo della nascita, immergendosi in centinaia di ore di materiale di repertorio. Scoprendo una Raffaella imprevista, perlomeno a lui: «Il mio approccio con Raffa è sempre stato complicato» ha spiegato lo stesso regista all’anteprima milanese. «Come donna mi turbava moltissimo: pensavo che non mi piacesse, negli anni l’abbiamo anche snobbata come simbolo della tv trash. Restava, per me, un problema irrisolto».

La donna che emerge dal documentario narrato con assoluto rispetto cronologico «utile a capire perché la Carrà abbia fatto quelle scelte e dove sia arrivata» (fatta eccezione per l’intro sulla sua morte e sul funerale) è una serie di volti, nessuno dei quali, però, si rivela una contraddizione per gli altri. Raffaella Pelloni vive in Raffaella Carrà, la bambina abbandonata dal padre e in continua ricerca di una figura che lo sostituisse è anche la self made woman determinata a realizzarsi in carriera e che vede, dopo i fallimenti nella danza e nel cinema, la tv come la sua dimensione perfetta. Raffaella è, inoltre, una forma contemporanea della “azdora” romagnola, la donna di carattere che, da dietro le quinte, sa trarre vantaggio dagli uomini (come Gianni Boncompagni, Sergio Japino e il ballerino Enzo Paolo Turchi). La ragazzina schiva della provincia romagnola, che non ama i primi piani dei filmini famigliari, è la futura superstar capace di spettinare, in Italia e all’estero (nei paesi latini, dalla Spagna al Cile dove sfiderà sul fronte del costume anche i regimi di Franco e Pinochet), regole codificate e bigottismi assortiti. Dal Tuca Tuca all’ombelico nudo, dall’uso del corpo e di un erotismo gioioso, forse ardito per i tempi ma mai volgare, Raffaella Carrà viene raccontata come una sorta di “sciamano” dello spettacolo, capace di ipnotizzare il pubblico e di entrare in assoluta empatia (ai tempi di “Carramba! Che sorpresa” e “Pronto Raffaella”) con la gente comune. «Per la prima volta si potrà vedere Raffaella, diva del piccolo schermo, sul grande schermo», suggerisce con piglio promozionale Daniele Luchetti. Ma la verità è che, allargando l’immagine di Raffa e raccontandola con sensibilità e solo un pizzico di tono agiografico, anche lo spettatore meno appassionato alle vicende di questa celeberrima showgirl della nostra storia televisiva potrà scoprire un essere umano inedito.

Ferruccio Gattuso

