La Primavera di Praga è una delle pagine più importanti e drammatiche della storia europea del Novecento. Una stagione di speranza e di riforme, nata all’interno dello stesso Partito comunista cecoslovacco, che cercò di aprire il Paese a una maggiore libertà politica e civile, prima di essere soffocata nell’agosto del 1968 dall’invasione delle truppe del Patto di Varsavia. Il film di Jiří Mádl sceglie di raccontare quella vicenda da un punto di vista particolare: quello della Radio Cecoslovacca, e soprattutto di una redazione giornalistica al suo interno (dedicata alle notizie internazionali) che già nei mesi precedenti aveva assunto posizioni coraggiose, diventando una voce critica nei confronti del potere.

È forse questo l’aspetto più interessante e meno conosciuto della ricostruzione: la radio – che formalmente dipendeva dal governo e dal partito – non si limitava a registrare gli avvenimenti, ma diventò uno dei luoghi in cui si alimentava e prendeva forma la speranza di cambiamento. Una redazione che, sotto la guida di un caporedattore carismatico e progressista, Milan Weiner (figura storica reale e assolutamente da riscoprire), cercava di dare spazio alle istanze riformiste e alle richieste di libertà, mettendosi inevitabilmente nel mirino dei servizi segreti.

Al centro della vicenda ci sono due fratelli, coinvolti in modi diversi negli avvenimenti: il maggiore entra nella redazione e si trova progressivamente a condividere la battaglia dei giornalisti, mentre il minore – che non sa nulla del nuovo lavoro del fratello – partecipa più direttamente alle proteste giovanili. Le vicende personali di questi personaggi di finzione, ma modellati anche su persone realmente vissute, permettono di dare un volto umano alla grande Storia e di raccontare il prezzo che può comportare una scelta di libertà.

Radio Praga, che arriva nei cinema italiani a due anni dalla sua realizzazione e diffusione (fu nella short list dei 15 finalisti all’Oscar per il miglior film internazionale), ha un impianto narrativo piuttosto tradizionale, a tratti didascalico, e non sempre riesce a tenere perfettamente a fuoco il rapporto tra la ricostruzione storica e le vicende private dei protagonisti. Alcune licenze narrative (come la storia sentimentale tra il protagonista e la giornalista Vera), pensate per dare maggiore intensità drammatica al racconto, finiscono per disperdere l’attenzione, mentre certi passaggi avrebbero meritato una maggiore articolazione.

Resta però un film importante e utile, soprattutto per chi conosce poco quella stagione della storia europea. E anche per chi ne aveva conoscenze, è interessante scoprire quanto fosse vivace e coraggiosa una parte del giornalismo cecoslovacco già prima della Primavera di Praga, e quanto la radio ufficiale – o meglio, una sua costola: quella della sezione internazionale – abbia contribuito ad accompagnare e sostenere le speranze di rinnovamento; per esempio utilizzando anche agenzie internazionali occidentali e non le “veline” di regime, rifiutandosi di piegarsi alla censura ufficiale.

Più che per la sua originalità cinematografica, Radio Praga convince dunque per la forza della vicenda che racconta e per il suo significato civile. È un film sulla violenza e sulla falsità del Comunismo dell’Europa dell’est e di ogni dittatura, ma soprattutto sul coraggio di chi sceglie di difendere la verità e la libertà, anche quando farlo significa mettere a rischio la propria vita e quella delle persone care. Una testimonianza che conserva tutta la sua attualità.

Antonio Autieri

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