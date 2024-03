Race for Glory è ambientato nel mondo del rally. Il 1983 fu un anno epocale per questo sport perché lo sfavorito team Lancia, guidato da Cesare Fiorio, sconfisse il potente team Audi, guidato da Roland Gumpert, con una macchina con sole due ruote motrici contro le quattro della squadra rivale. Fu l’ultima volta che questo accadde. Grandi protagonisti i piloti; da una parte Hannu Mikkola (Gianmaria Martini) per l’Audi, dall’altra Walter Röhrl (Volker Bruch) a guidare per Lancia.

Race for Glory – Audi vs Lancia ripropone il sodalizio artistico tra il regista Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio che avevano già lavorato insieme in Pericle il nero, Il testimone invisibile, La scuola cattolica e Gli infedeli. Per Audi vs Lancia, Scamarcio non solo è il protagonista, nei panni di Cesare Fiorio ma è anche l’autore della sceneggiatura, sempre con Mordini e con Filippo Bologna, e soprattutto il coproduttore del film a certificare il coinvolgimento totale nel progetto.

Race for Glory racconta una storia di sogni, ambizioni, ossessioni, sfide e sport. Quella che Cesare Fiorio coltivò a lungo come direttore sportivo della Lancia di vincere il campionato costruttori di rally, sopravanzando Audi, diretta da Roland Gumpert (Daniel Brühl), team con molte più risorse e mezzi tecnologici. Il film di Mordini – che si ispira a fatti reali, inserendo però anche elementi di finzione, non ha la forza – e neanche il cast – di film recenti ambientati nel mondo dell’automobilismo quali Rush sulla sfida tra Niki Lauda (sempre impersonato da Daniel Brühl) e James Hunt in Formula 1, o da Le Mans ’66 – La grande sfida ma è comunque un buon prodotto, al contrario del non riuscito Lamborghini – L’uomo dietro la leggenda, pensato molto per il mercato estero essendo recitato quasi esclusivamente in inglese e quindi doppiato.

Audi vs Lancia sa intrattenere in particolare nelle lunghe sequenze dedicate alle gare, dove Mordini dimostra di avere una bella mano e di saper trasmettere la giusta adrenalina allo spettatore. Risultano meno efficaci, invece, le scene dietro le quinte delle gare, dove la rivalità tra Fiorio e Gumpert, ad esempio, non è resa al meglio da Scamarcio e Brühl che recitano proprio al minimo sindacale. Vengono poi inseriti nella storia personaggi femminili come quelli di una nutrizionista aggregata al team Lancia e impersonata da Katie Clarkson-Hill ma che non aggiungono molto alla storia. Più in parte gli attori che danno il volto ai due piloti, ovvero Volker Bruch nei panni di Walter Röhrl e Gianmaria Martini in quelli di Hannu Mikkola.

Race for Glory sa comunque trasmettere discretamente bene il mondo ruspante e spontaneo delle gare di rally degli anni ’80, riuscendo a incuriosire anche chi non è appassionato di questo sport, più “democratico” di tanti altri, come dice Florio intervistato da una giornalista all’inizio del film. Merito del film è il fatto che si concentra molto sull’aspetto sportivo, tralasciando vicende sentimentali e personali, come invece accade in Ferrari. Da segnalare il cameo di Lapo Elkann nei panni di Gianni Agnelli, con la Fiat oggi come allora proprietaria del brand Lancia.

Stefano Radice