In Racconto di due stagioni Samet è un professore d’arte in una scuola media di un paesino sperduto nella Turchia orientale. Divide un modesto appartamento con il collega Kenan e sogna di chiedere il trasferimento a Istanbul ma quando sembra che il suo desiderio possa realizzarsi, viene accusato da una studentessa, Sevim, di comportamenti inopportuni. La sua domanda di trasferimento viene quindi respinta. Una ventata di novità nella sua vita la porta Nuray, una professoressa d’inglese, di cui lui – ma anche Kenan – si infatuano…

Il regista turco Nuri Bilge Ceylan (C’era una volta in Anatolia) ha abituato il pubblico ai suoi film lunghi, e anche Racconto di due stagioni non è da meno con le sue 3 ore e 17 minuti di durata. Come per altre sue opere, il regista lascia allo spettatore tutto il tempo di entrare nella storia che, scena dopo scena, diventa sempre più coinvolgente. Le due stagioni del titolo sono l’inverno, che occupa la gran parte del film, e l’estate. E proprio la prima scena è già emblematica: un uomo solo cammina in mezzo alla neve nelle campagne desolate di un villaggio; la sua fatica nei movimenti è quella dei personaggi di questo film che per diverse ragioni sono bloccati nelle loro vite.

Bloccato è sicuramente Samet (Deniz Celiloğlu), non solo perché la sua domanda di trasferimento viene stoppata. Samet è un uomo solo; è brillante ma è anche disilluso e un po’ cinico. Non crede nella politica ed è un po’ egoista. In un certo senso si crede superiore agli altri e talvolta li guarda con ironia. Kenan (Musab Ekici) è una figura passiva; subisce la personalità di Samet e se il primo non ha difficoltà a dire sempre quello che pensa, il secondo è molto parco di parole. C’è poi il bellissimo personaggio di Nuray (Merve Dizdar, giustamente premiata a Cannes 2023), donna con un passato da attivista politica, vittima di un attentato che le ha causato l’amputazione di una gamba. Sta cercando di ripartire, di rifarsi una vita; vuole capire se è ancora in grado di desiderare un uomo e di essere desiderata e quale sia il suo posto nel mondo. Straordinaria – sia per sceneggiatura che per realizzazione e con una trovata registica totalmente spiazzante – la lunga scena di una cena tra Nuray e Samet con la prima che incalza il secondo sulle sue idee, convinzioni e sui suoi egoismi. E poi c’è la giovane Sevim (Ece Bağcı) che gioca molto con la sua ingenuità di ragazzina ma anche con la sua ambiguità; un personaggio molto ben scritto come del resto tutti quelli del film.

Racconto di due stagioni ruota molto attorno ai lunghi dialoghi tra i vari protagonisti ma è attraverso questi continui scambi di opinioni che si riesce a entrare nelle dinamiche di una storia che ha a che fare molto con la solitudine e le malinconia. Un film molto esistenziale, come dimostra il monologo interiore finale di Samet mentre sale una collina arsa dal sole, in cui in lontananza si sente anche l’eco di un regime politico che contribuisce a soffocare spinte, desideri e ambizioni dei singoli individui.

Stefano Radice

