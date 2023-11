Quiz Lady vede come protagonista Anne, una giovane donna che lavora in un call center. E’ timida e riservata, quasi scontrosa; vive da sola con il suo cane Linguini ed è una fanatica di un quiz televisivo di cui sa tutte le risposte; tra le altre cose si occupa anche della madre che è ricoverata in una casa di riposo. Tutto l’opposto della vulcanica sorella maggiore Jenny, che ricompare nella sua vita dopo che la madre scappa dall’ospedale. Le due, molto diverse, dovranno cercare di ricostruire un rapporto; partecipare al quiz televisivo può essere un’occasione…

Su Disney+ è approdato da poche settimane Quiz Lady, classica commedia e feel good movie diretto da Jessica Yu. Gli ingredienti piuttosto scontati si possono desumere direttamente dalla trama, così come possiamo immaginare precisamente quale sarà lo svolgimento della storia. Anne (la popstar e attrice Awqwafina) e Jenny (Sandra Oh) dapprima non troveranno intesa e si rinfacceranno torti del passato, poi cementeranno la loro unione fino ad arrivare alla partecipazione al quiz televisivo. I loro personaggi sono troppo stereotipati e tagliati con l’accetta con Jenny che talvolta è davvero insopportabile per quanto è sopra le righe. Ci sono alcuni passaggi che non vengono sviluppati, come la fuga della madre e altri davvero forzati, come la comparsa di una gang malavitosa che rapisce il cane Linguini con il boss e i suoi sgherri che passano il tempo a prendersi cura di animali abbandonati. Anne è sicuramente il personaggio “buono” della storia e le si contrappone altrettanto scontatamente Ron (Jason Schwartzman), l’ambizioso e vanitoso campione del gioco a premi che sarà sconfitto in finale. Tutti i pezzi del puzzle alla fine trovano il loro posto in un film che è giustamente arrivato direttamente in piattaforma, senza passare dal cinema. Da segnalare nel cast anche Will Ferrell, a suo agio nei panni del presentatore Terry.

Stefano Radice

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube