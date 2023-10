Grande cinema con La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane.

Lunedì scorso, Io capitano di Matteo Garrone, Leone d’argento per la miglior regia alla Mostra di Venezia e selezionato dall’Italia per la corsa all’Oscar di miglior film internazionale, ha ricevuto dal pubblico un ottimo 40,4° di voto.

Lunedì 9 ottobre 2023 la Febbre presenta Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, documentario sul grande cantante scomparso da dieci anni, presentato a Venezia fuori concorso.

«Sono passati dieci anni dalla morte di Enzo Jannacci», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ma il suo ricordo, e non solo a Milano, è ancora vivissimo. Il regista Giorgio Verdelli, specializzato in documentari su autori e compositori, raccoglie in 90 minuti un ritratto che va ben oltre la semplice commemorazione o i vari “mi ricordo” di chi l’ha conosciuto. Jannacci è stata una figura tanto multiforme quanto unica nel panorama musicale italiano».

I prossimi appuntamenti della Febbre: lunedì 16 ottobre As bestas di Rodrigo Sorogoyen, il film spagnolo dell’anno, con 9 premi Goya, nonché uno dei titoli migliori in assoluto del 2023.