Profeti è la storia del confronto e dello scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall’Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur che la tiene prigioniera per mesi in una casa costruita in un campo di addestramento dello Stato Islamico. Nur, giovane foreign fighter e moglie di un miliziano del Califfato, mossa dal desiderio di proselitismo, e seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla aderire all’estremismo islamista.

Alessio Cremonini, apprezzato regista di Sulla mia pelle, torna a raccontare la guerra in Siria dopo Border e lo fa realizzando un film angusto, quasi claustrofobico, mettendo a confronto due donne che hanno fatto scelte diverse. Da una parte Sara, giornalista italiana spinta dal desiderio di raccontare l’Isis e il suo Califfato e impersonata molto bene da Jasmine Trinca, dall’altra Nur, una ragazza inglese convertita all’Isis dopo averne sposato un militante cui dà il volto l’attrice italo-iraniana Isabella Nefar.

Sara, arrestata dal Califfato, è una prigioniera che viene data in custodia a Nur, lei stessa prigioniera di una concezione religiosa fanatica che vede le donne totalmente sottomesse ai mariti e agli uomini. Le due donne non potrebbero essere più diverse, per idee, visione della vita, aspirazioni. Nelle giornate di prigionia in casa, Sara e Nur discutono, si confrontano mentre intorno infuriano i combattimenti, con la prima che lentamente viene affascinata dalla ritualità della religione musulmana e decide di convertirsi. Una scelta convinta? Disperata? Un modo per riuscire a salvarsi? Sono tutte risposte che Cremonini lascia allo spettatore. Il suo stile molto diretto, essenziale, quasi documentaristico, non esprime giudizi ma ci pone di fronte a situazioni che sono realmente accadute.

Il film scuote e mette anche a dura prova perché non mancano scene di tortura; non dà respiro perché in un certo senso fa sentire prigioniero anche chi lo guarda. Profeti è un lavoro coraggioso, certo non da grande pubblico, che ha il limite però di un finale troppo brusco, come se anche Cremonini non sapesse come uscire dalla prigionia descritta.

Stefano Radice

