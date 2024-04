Con Priscilla – presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2023 – Sofia Coppola si cimenta in un altro biopic al femminile a quasi vent’anni da Marie Antoinette. Qui si ispira all’autobiografia di Priscilla Presley, che si è ritagliata anche il ruolo di produttrice. Si parte con il primo incontro tra una Priscilla giovanissima e timida adolescente e un Elvis già famoso in Germania, dove l’allora idolo delle teenagers svolgeva il servizio militare nella stessa base in cui era in servizio il padre di lei.

Priscilla – allora solo 14enne – attira Elvis, che aveva dieci anni più di lei, per la sua capacità di ascoltarlo e condividere con lui la nostalgia di casa, ed è così che i due iniziano a frequentarsi nonostante le perplessità della famiglia. Anni dopo lui si farà raggiungere, con il consenso dei di lei genitori, nella sua “reggia” di Memphis e Priscilla diventerà parte di una vera e propria “corte” di parenti e amici che ruota attorno a quell’unica stella.

Per anni i due condivideranno il letto senza però consumare fino al matrimonio: ragioni anche legali (in Usa era richiesta un’età minima per evitare accuse di stupro), ma nel film questo diventa un’ulteriore espressione del potere psicologico che Elvis esercita sulla compagna (ulteriormente esasperata dalla differenza di altezza, chissà quanto programmata, tra i due interpreti che anche graficamente trasforma Priscilla in una “bambola” nelle mani del suo uomo).

Il film raramente ci porta lontano dagli interni, seppure sontuosi, di Graceland, e persegue tenacemente una prospettiva stretta sulla dinamica di coppia: un rapporto che man mano si rivela come una relazione tossica assai simile alla dipendenza che Elvis ha nei confronti di droghe e farmaci e a cui introduce la giovanissima fidanzata. Il risultato è, forse volutamente, un po’ claustrofobico e potrebbe risultare anche complicato da interpretare per chi non sia già esperto della carriera di Elvis, di cui non è sempre facile decifrare il procedere (la musica d’epoca è tanta ma le canzoni di Elvis non abbondano). Potrebbe far comodo, da questo punto di vista, una seconda visione dell’Elvis di Baz Luhrmann, di cui Priscilla è un ideale contraltare,

La Priscilla reale dice che nonostante il divorzio (che chiude qui la storia) ha sempre continuato ad amare Elvis, ma il film si presenta piuttosto come lo studio applicato ad un’icona del pop di una mascolinità tossica da manuale. Dopo i colori accesi e la messa in scena sorprendente di Marie Antoinette, ci si sarebbe potuti aspettare da questa nuova incursione di Sofia Coppola nel biopic qualcosa di più clamoroso e innovativo dal punto di vista della forma e forse anche del contenuto: il discorso sulla mascolinità tossica è ormai quasi mainstream, anche se applicarlo a Elvis ha qualcosa di rivoluzionario.

Laura Cotta Ramosino

