1969: Samuel Beckett vince il Premio Nobel per la Letteratura, una vittoria che prevede “catastrofica” per la sua vita. Ma lui, genio scostante della letteratura e del teatro, strappa dalle mani del re di Svezia la busta con l’assegnazione del premio in denaro e si arrampica nel teatro che ospita la cerimonia per poi finire in un cunicolo dove trova un suo altro sé stesso. In pratica la sua coscienza, che si diverte sadicamente a rievocare le figure principali della sia vita e i dolori affrontati, le frustrazioni e gli amori, i successi e i rimpianti.

Sicuramente Prima danza, poi pensa – Alla ricerca di Beckett non ha il taglio del consueto film biografico. A cominciare dall’inizio ad effetto con il dialogo tra il doppio Gabriel Byrne, nei panni del geniale scrittore irlandese e anche della sua sardonica coscienza, James Marsh si diverte a mischiare un po’ le carte, ma anche a romanzare un po’. Si parla molto del rapporto con la madre, con il mentore James Joyce e la sua figlia innamorata e sciroccata, poi di quello con la moglie e quindi con un’amante storica che lo aiutò come sua editor ( ma questa figura – come pure la crisi matrimoniale per i tradimenti dell’autore irlandese – pare appunto molto enfatizzata) ma anche del suo ruolo nella resistenza francese durante la seconda guerra mondiale. Sicuramente Marsh usa molti effetti speciali per non realizzare il solito biopic polveroso e noioso e la divisione in capitoli è funzionale. Ma se di vita privata ce n’è anche troppa, delle sue opere o della sua genialità ne sappiamo poco, a parte alcuni riferimenti che coglieranno i più ferrati in materia.

Ogni capitolo dell’opera – la cui sceneggiatura è stata scritta dallo scozzese Neil Forsyth – corrisponde ad altrettanti sensi di colpa di Beckett che risulta una personalità ombrosa e angosciata dal rapporto con la madre, dalla morte di un amico, dal rapporto con la moglie Suzanne e con l’amante Barbara. Ma alla lunga la temuta convenzionalità un po’ riemerge, e il film – che fa riferimento a una battuta di Aspettando Godot – è più ben scritto che appassionante: sentimenti come l’angoscia e il dolore sono più “detti” che mostrati in profondità, mentre qualche momento divertente lo vediamo solo nelle situazioni giovanili a casa di Joyce (grazie in particolare al personaggio di sua moglie). Se i dialoghi sono curati, alla fine quelli più serrati e interessanti sono quelli con sé stesso. Che mettono in luce l’ottima prova del ritrovato Gabriel Byrne, mentre gli altri interpreti – come le due donne amate, incarnate da Sandrine Bonnaire e Maxine Peake – non rimangono nella memoria. Sicuramente l’intrapresa è degna di nota e di una visita, non foss’altro perché potrebbe far venir voglia di leggere rileggere le opere di questo gigsnte.

Antonio Autieri

