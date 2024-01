Povere creature! è il film dell’anno. Ha vinto il Leone d’oro alla mostra del cinema di Venezia, dove ha messo d’accordo più o meno tutti, poi i Golden Globe come miglior commedia e migliore attrice a Emma Stone, e di sicuro non rimarrà a bocca asciutta all’imminente notte degli Oscar. Si tratta della nuova fatica della premiata coppia Emma Stone (attrice/produttrice) e Yorgos Lanthimos (regista/sceneggiatore) a cinque anni dal buon successo de La favorita.

Tratto dal romanzo omonimo degli anni 90 del leggendario autore inglese Alasdair Gray, è un racconto di formazione ottocentesco erotico-sentimentale, ma in un contesto fantastico e steampunk. È la storia di Bella (Emma Stone), una donna creata in laboratorio da un classico scienziato pazzo (Willem Dafoe) in una Londra di fine ‘800, che scappa di casa e viaggia in un giro attraverso l’Europa, per conoscere il mondo, conoscere sé stessa, la propria femminilità e prendendo consapevolezza del ruolo sociale della donna. Questo Ritratto di signora che incontra Frankenstein è un film che funziona a ogni livello: funziona come spettacolo e intrattenimento, funziona sul piano “politico” e riesce ad avere una visione ben precisa sull’uomo.

Il film innanzitutto abbaglia dal punto di vista visivo, grazie alla lussureggiante cornice scenografica steampunk, alle città re-immaginate, le navi impossibili, i treni volanti, e grazie ai costumi da bambolotti, in un mondo non lontano da quelli che un tempo ci raccontava il francese Jean Pierre Jeunet (Delicatessen, La città perduta). Il tutto condito da un lavoro registico del greco (ormai cittadino di Hollywood) Lanthimos, fatto di eccessi formalistici da cinema arthouse (bianco e nero, fish-eye estremi, capitoli…) usati come pepe stilistico per una grande produzione pop. Perché il film risulta appassionante e insospettabilmente molto divertente. La sceneggiatura è immersa in un surrealismo grottesco pienamente enfatizzato da attori in stato di grazia, dove Mark Ruffalo (altrove Hulk per gli Avengers vari) su tutti regala probabilmente la sua migliore interpretazione. Quindi si ride (e molto anche), spesso a denti stretti, perché il nucleo della risata è molto drammatico.

Questo nucleo duro è il tema “politico”. Il film parla in modo chiaro dell’emancipazione della donna, attraverso la scoperta e l’appropriazione del corpo. Un corpo estraneo, creato da uomini e posseduto da uomini, che pian piano si scopre e prende una sua autonomia che è espressione di desiderio di libertà. É la storia di Frankenstein in fondo, piegata al femminile per raccontare di quel ruolo del femminile nella società contemporanea che è uno dei grandi temi del presente e del recente anno cinematografico. Al femminismo didattico e iperpop di Greta Gerwig, o al femminismo democratico e vintage della Cortellesi, si oppone questo femminismo carnale, viscerale e identitario. È un film che parla della scoperta della propria identità, attraverso la scoperta del corpo, del movimento, del cibo e, soprattutto, di quella sessualità esplicitamente negata in Barbie (dove nessuno ha organi genitali) o miseramente autocensurata da C’è ancora domani. Povere creature! è un film di carne e sangue, completamente incarnato (appunto) da Emma Stone, che recita con ogni organo del suo corpo completamente a disposizione della scena.

In questo discorso politico, sviluppato in modo affascinante e spiazzante, emerge una tenerezza di sguardo assolutamente inedita per il cinema “della crudeltà” di Yorgos Lanthimos. Forse questo è l’aspetto più spiazzante: come in tutto il racconto, per quanto fantastico, grottesco e anche estremo, emerga un dolce affetto verso tutti i personaggi e verso questa umanità composta in fondo da nient’altro che povere creature.

Riccardo Copreni

