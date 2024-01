Dopo la pausa natalizia riparte Pomeriggio al Gloria con la proiezione mercoledì 10 gennaio di Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli, documentario sul grande cantante scomparso da dieci anni, presentato a Venezia fuori concorso.

«Sono passati dieci anni dalla morte di Enzo Jannacci», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «ma il suo ricordo, e non solo a Milano, è ancora vivissimo. Il regista Giorgio Verdelli, specializzato in documentari su autori e compositori, raccoglie in 90 minuti un ritratto che va ben oltre la semplice commemorazione o i vari “mi ricordo” di chi l’ha conosciuto. Jannacci è stata una figura tanto multiforme quanto unica nel panorama musicale italiano. Con la guida del figlio Paolo si percorre un itinerario che parte dagli esordi come pianista del gruppo di Adriano Celentano, al sodalizio con Giorgio Gaber e al loro rapporto fraterno, la scoperta del duo comico Cochi e Renato, e così via. Inutile dire che per ogni incontro, ogni situazione, ogni canzone, c’è sempre un aneddoto comico, una battuta, un momento assurdo che rivela il lato umoristico di Jannacci, la capacità di ridere, di giocare, di non prendersi troppo sul serio».

Ricordiamo che parte la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre. La tessera può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria e al multiplex di Cascina Merlata appena aperto) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

Con piacere vi anticipiamo il programma fino a fine marzo e vi aspettiamo al multisala Gloria

10/1 – Enzo Jannacci – Vengo anch’io di Giorgio Verdelli – Viaggio nel mondo musicale e artistico del grande musicista milanese