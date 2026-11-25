Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 2 dicembre, alle ore 15.30, con Sheep in the Box, diretto da uno dei nostri registi preferiti: Hirokazu Kore-eda. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.

Che cosa succederebbe se la tecnologia permettesse di riportare in vita una persona morta? È la domanda che si pone Hirokazu Kore-eda. In un futuro non troppo lontano (come recita una didascalia a inizio film) ma sorprendentemente simile al nostro – con i droni che consegnano i pacchi e l’intelligenza artificiale ormai entrata nella vita quotidiana – Otone e Kensuke hanno perso il figlio Kakeru, sette anni. Due anni dopo, ancora incapaci di elaborare il lutto, accettano di provare un umanoide costruito a immagine e somiglianza del bambino, con i suoi ricordi e la sua personalità.

La macchina è perfetta, almeno in apparenza. Ha il volto di Kakeru, ne conosce le abitudini, ricorda le cose che faceva e diceva. Ma non mangia, non dorme: si ricarica su un cubo e può essere acceso e spento attraverso un pulsante sulla nuca. E soprattutto non è Kakeru. Otone lo tratta come se fosse il figlio, con affetto e mille preoccupazioni (e lo fa dormire nel lettone in mezzo a loro…), mentre Kensuke rifiuta persino di farsi chiamare papà. (leggi qui la nostra recensione)

Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna

9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor

16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan

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