Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 25 novembre, alle ore 15.30, con un film italiano passato alla Mostra del Cinema di Venezia: The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, tratto da un soggetto di Bernardo Bertolucci. Il cast è di altissimo profilo grazie alle interpretazioni di Luca Marinelli e Susan Sarandon. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.

Leo (Luca Marinelli) e Anne (Alicia Vikander), stanno attraversando un momento difficile delle proprie vite e della loro relazione, e finiscono per vivere gli stessi spazi senza mai incontrarsi. Girato interamente all’interno di un elegante appartamento, il film ne fa quasi un personaggio (forse, addirittura, quello più riuscito): inizialmente rifugio e testimone di un amore che sboccia, diventa progressivamente prigione claustrofobica, nonché monumento ad memoriam di gioie e dolori di un amore tanto forte quanto tormentato.(qui la nostra recensione)

Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna

2 dicembre ­– Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor

16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan

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