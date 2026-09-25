Dopo la pausa estiva, torna Pomeriggio al Gloria. Mercoledì 30 settembre, come sempre alle ore 15.30, riparte la rassegna ideata da Sentieri del Cinema, in collaborazione con Notorious Cinemas, che si tiene presso la multisala Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.
Il primo film scelto è Michael, il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua. Michael racconta le origini del successo della più grande popstar che abbia mai calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Un percorso, quello di Jackson, che parte dal difficile rapporto con il padre, disposto a tutto pur di sfruttarne l’immenso talento a quello molto stretto con la madre e anche con i fratelli. Michael è un viaggio nella musica ma scopre anche il lato più privato del protagonista, magnificamente interpretato da Jafaar Jackson,
Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. La multisala Gloria è facilmente raggiungibile con la MM1, scendendo alle fermate Conciliazione o Pagano. Il prezzo del biglietto per il film è di 4 euro.
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