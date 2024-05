Dopo la festività del Primo Maggio, torna mercoledì 8 maggio Pomeriggio al Gloria con Foglie al Vento, una storia d’amore raccontata con il suo inconfondibile e inimitabile stile da Aki Kaurismäki e candidato a numerosi premi tra cui Golden Globe e European Film Awards. Due persone sole si incontrano per caso una sera in un locale di Helsinki. È l’ultima occasione per superare le rispettive solitudini? «Kaurismäki», scrive Antonio Autieri nella sua recensione, «amato da decenni da generazioni di critici e cinefili europei, è un autore attento ai temi sociali che declina con uno stile personale e particolarissimo, ormai un marchio riconoscibile: personaggi tristi e malinconici e di poche parole, ambienti desolati e minimali, colori spenti e sentimenti forti; ma anche le consuete gag visive, i gesti spiazzanti che strappano la risata, le battute che vanno a bersaglio se si sa apprezzare il suo umorismo apparentemente freddo ma in grado di far breccia nello spettatore ben disposto e curioso. Il regista finlandese ci regala altri due personaggi indimenticabili nella galleria della sua ricca filmografia, donne e uomini marginali e sconfitti cui va la sua preferenza e il suo affetto. I due interpreti Alma Pöysti e Jussi Vatanen hanno le facce e le caratteristiche giuste per incarnarli e sono perfetti nelle movenze appena accennate».

Pomeriggio al Gloria è la rassegna ideata da Sentieri del Cinema e Notorious Cinemas che si tiene ogni mercoledì alle 15.30 presso la multisala Gloria di Corso Vercelli 18, a Milano. La multisala Gloria è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro. Prima e dopo la proiezione, come sempre sarà possibile fermarsi a chiacchierare del film con uno dei critici di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Di seguito i film fino al 30 giugno:

24 aprile – Past Lives – di C.Song, storia d’amore e di legami che arrivano dal passato

8 maggio – Foglie al vento – di A.Kaurismaki, l’incontro tra due persone sole a Helsinki

15 maggio – Beautiful Life – di B.Campan, un racconto commovente sul valore inestimabile

dell’amicizia, la ricerca della felicità e la volontà di vincere.

22 maggio – Green Border – di A.Holland, film crudo sulla drammaticità dell’immigrazione ai

confini di Polonia e Bielrussia

29 maggio – Palazzina LAF – di M.Riondino, cosa accade nella misteriosa Palazzina LAF dell’Ilva

di Taranto?

5 giugno – One Life – di J.Haws, la storia vera di Nicholas Winton che salvò centinaia di

bambini dai campi di concentramento

12 giugno – La zona d’interesse – B.Glazer, il tema dell’Olocausto come mai è stato raccontato

al cinema (premio Oscar)

19 giugno – Memory – di M.Franco, un uomo e una donna instaurano un legame profondo

malgrado i tanti problemi personali *ancora da confermare

26 giugno – Oppenheimer – di C.Nolal, biopic sull’inventore della bomba atomica (trionfo agli Oscar)

