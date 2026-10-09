Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 14 ottobre, alle ore 15.30, con il capolavoro Persepolis. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.
Persepolis, diretto dalla compianta Mariane Satrapi scomparsa il 3 giugno, è un film di animazione – denuncia del regime iraniano, tratto dalla omonima graphic novel della stessa Satrapi.
Persepolis (qui la nostra recensione) è il racconto intenso e avvincente della maturazione di una ragazzina in Iran, durante la rivoluzione islamica. E’ attraverso gli occhi di una bambina di nove anni, la precoce ed estroversa Marjane, che vediamo distrutte le speranze di un popolo quando i fondamentalisti prendono il potere, imponendo il velo alle donne e imprigionando migliaia di oppositori. Intelligente e impavida, la piccola Marjane aggira il controllo sociale dei “tutori dell’ordine” scoprendo il punk, gli ABBA e gli Iron Maiden…
Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.
Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna
21 ottobre – Il caso 137 di Dominik Moll
28 ottobre – Amarga Navidad di Pedro Almodovar
4 novembre – L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato
11 novembre – Tony – Diario di un giovane cuoco di Matt Johnson
18 novembre – Il bene comune di Rocco Papaleo
25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
2 dicembre – Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor
16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan
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