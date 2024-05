Mercoledì 29 maggio Pomeriggio al Gloria presenta Palazzina LAF, esordio alla regia di Michele Riondino (vincitore ai David di Donatello, massimo premio nazionale, di tre statuette: per il miglior attore protagonista, lo stesso Riondino; per l’attore non protagonista ad Elio Germano; e per la canzone originale a Diodato, cui si aggiunge la nomination nella categoria miglior opera prima) che racconta una storia di spionaggio in fabbrica ai danni degli operai dell’Ilva di Taranto. Con Elio Germano, Michele Riondino e Vanessa Scalera. «Il cuore del film», scrive Stefano Radice nella sua recensione, «è la descrizione della palazzina LAF: un luogo fuori dal tempo e dal mondo che ricorda un ospedale, anzi i reparti di un manicomio, con la gente rinchiusa che non sa come far passare il tempo e rischia veramente di impazzire come nelle dichiarazioni e nelle testimonianze a processo che si ascoltano sui titoli di coda. Un film di impegno civile, si sarebbe detto un tempo».

Pomeriggio al Gloria è la rassegna ideata da Sentieri del Cinema e Notorious Cinemas che si tiene ogni mercoledì alle 15.30 presso la multisala Gloria di Corso Vercelli 18, a Milano. La multisala Gloria è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro. Prima e dopo la proiezione, come sempre sarà possibile fermarsi a chiacchierare del film con uno dei critici di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Di seguito i film fino al 30 giugno:

5 giugno – One Life – di J.Haws, la storia vera di Nicholas Winton che salvò centinaia di

bambini dai campi di concentramento

12 giugno – La zona d’interesse – B.Glazer, il tema dell’Olocausto come mai è stato raccontato

al cinema (premio Oscar)

19 giugno – La sala professori – di I.Çatak, un viaggio originale nel mondo e nelle divisioni della scuola

26 giugno – Oppenheimer – di C.Nolal, biopic sull’inventore della bomba atomica (trionfo agli Oscar)

