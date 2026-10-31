Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 4 novembre, alle ore 15.30, con un “piccolo” grande film, per noi imperdibile: L’hangar rosso del regista cileno Juan Pablo Sallato. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.

Il film segna l’esordio alla regia del regista Juan Pablo Sallato ed è tratto dal libro autobiografico Disparen a la Bandada di Fernando Villagrán. Nell’arco di 24 ore, L’hangar rosso racconta il primo giorno del colpo di Stato in Cile nel 1973 ma lo fa da un punto di vista originale, quello del capitano Jorge Silva, realmente esistito e perseguitato dal regime per non essersi allineato al clima di violenze e per aver, in passato, salvato il presidente Allende. L’hangar rosso è un film politico ma si può definire anche un thriller dal ritmo serrato. La macchina da presa segue con insistenza Silva nei suoi movimenti e i primi piani sul protagonista, impersonato da Nicolas Zarate, bravissimo, ne lasciano trasparire i dubbi, la contrarietà e il rifiuto per il nuovo corso militare. Ma Silva è un militare; obbedisce agli ordini e rifiuta di mettersi in salvo, malgrado abbia la possibilità di farlo. (qui la nostra recensione)

Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna

11 novembre – Tony – Diario di un giovane cuoco di Matt Johnson

18 novembre – Il bene comune di Rocco Papaleo

25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

2 dicembre ­– Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor

16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan

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