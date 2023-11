Dopo la commedia noir L’innocente di Louis Garrel, Pomeriggio al Gloria prosegue mercoledì 6 dicembre con Un bel mattino di Mia Hansen-Love. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

Un bel mattino racconta di Sandra, una donna che ha perso il compagno da cinque anni e vive con la figlia preadolescente. Insieme alla sorella, si prende cura del padre Georg, un ex professore di filosofia colpito da una malattia neurodegenerativa che lo costringe a essere ricoverato, non essendo più autosufficiente. In questa situazione complicata, Sandra rincontra Clément, un vecchio amico di cui si innamora – ricambiata – anche se loro storia deve fare i conti con il fatto che l’uomo sia sposato…

“Nuovo lavoro per Mia-Hansen Love (L’isola di Bergman, Le cose che verranno – L’avenir) che parte da una esperienza personale, quella della malattia del padre, per realizzare un film in cui molti si possono riconoscere. Un bel mattino è una storia se vogliamo semplice in cui accadono però diverse cose. La protagonista Sandra, una sempre più brava Léa Seydoux lontanissima dai personaggi impersonati nella saga di 007, deve fare i conti con la malattia, le assenze e i vuoti di memoria dell’amato padre Georg (Pascal Greggory, davvero bravo). C’è un grande affetto che li lega ma anche tanta sofferenza quando Sandra prende atto che dialogare con lui, perso nei meandri della sua mente, ormai è impossibile. Una doppia sofferenza per la figlia e per il padre, un ex professore di filosofia che ha fatto dello studio del pensiero e della logica, la base del lavoro. Vediamo la protagonista nella sua quotidianità fatta di visite in ospedale, nel lavoro di interprete e traduttrice e soprattutto nel suo ruolo di madre single che segue la figlia in tutte le sue attività. Una vita in cui irrompe anche l’amore non semplice con Clément (Melvil Poupaud) che deve fare i conti con la forte attrazione per Sandra ma anche con il suo matrimonio. Un bel mattino è un film sull’amore, quello di cui ha bisogno Sandra, ma anche quello di cui necessita Georg, e sulle possibilità che la vita può offrire anche quando non ce lo aspettiamo più, come accade a Sandra”, scrive Stefano Radice nella sua recensione.

Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili; essendo ormai a fine anno, il prezzo è di 5 euro). La tessera può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria e al multiplex di Cascina Merlata appena aperto) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

I prossimi film della rassegna saranno:

13 dicembre – After Work di Erik Gandini (documentario su come sarà la nostra vita quando il lavoro sarà totalmente automatizzato)

20 dicembre – Jeanne Du Barry di Maiwann (film in costume ambientato alla corte di Luigi XV con Johnny Depp e visto a Cannes)

