Mercoledì 24 aprile 2024 Pomeriggio al Gloria presenta Past Lives di Celine Song, film con due nominations agli Oscar, per il miglior film e per la miglior sceneggiatura. Due amici di infanzia, cresciuti insieme a Seul, si separano per ritrovarsi dopo 12 anni e poi ancora altri 12… «Past Lives» scrive Laura Cotta Ramosino nella sua recensione, «è un film di sentimenti che mescola commedia e dramma e riesce anche a raccontare in maniera molto personale il dilemma di chi appartiene a due lingue e due culture. Il film affronta temi profondi come il senso del destino, i sacrifici necessari per diventare sé stessi e come l’amore plasmi in modi inaspettati le nostre vite, usando abilmente l’intreccio tra inglese e coreano per trasmettere il senso di vicinanza o distanza tra i personaggi.

Il concetto centrale del film di Celine Song, lo “Jinyun”, appartiene alla cultura buddista coreana, ed è una parola quasi intraducibile per noi: una via di mezzo tra il destino e la provvidenza, capace di riunire due anime che erano connesse tra loro nelle vite precedenti».

Pomeriggio al Gloria è la rassegna ideata da Sentieri del Cinema e Notorious Cinemas che si tiene ogni mercoledì alle 15.30 presso la multisala Gloria di Corso Vercelli 18, a Milano. La multisala Gloria è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro. Prima e dopo la proiezione, come sempre sarà possibile fermarsi a chiacchierare del film con uno dei critici di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Di seguito i film fino al 30 giugno:

24 aprile – Past Lives – di C.Song, storia d’amore e di legami che arrivano dal passato

8 maggio – Foglie al vento – di A.Kaurismaki, l’incontro tra due persone sole a Helsinki

15 maggio – Beautiful Life – di B.Campan, un racconto commovente sul valore inestimabile

dell’amicizia, la ricerca della felicità e la volontà di vincere.

22 maggio – Green Border – di A.Holland, film crudo sulla drammaticità dell’immigrazione ai

confini di Polonia e Bielrussia

29 maggio – Palazzina LAF – di M.Riondino, cosa accade nella misteriosa Palazzina LAF dell’Ilva

di Taranto?

5 giugno – One Life – di J.Haws, la storia vera di Nicholas Winton che salvò centinaia di

bambini dai campi di concentramento

12 giugno – La zona d’interesse – B.Glazer, il tema dell’Olocausto come mai è stato raccontato

al cinema (premio Oscar)

19 giugno – Memory – di M.Franco, un uomo e una donna instaurano un legame profondo

malgrado i tanti problemi personali *ancora da confermare

26 giugno – Oppenheimer – di C.Nolal, biopic sull’inventore della bomba atomica (trionfo agli Oscar)