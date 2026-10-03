La famiglia con i suoi legami e rapporti è il tema di Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch – Leone d’Oro alla Mostra del Cinema del 2025 – che sarà protagonista del secondo appuntamento di Pomeriggio al Gloria, mercoledì 7 ottobre alle 15.30, presso il cinema Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.

Father si apre nella campagna grigia del New Jersey, con due fratelli (Adam Driver e Mayim Bialik) che vanno a trovare un padre (Tom Waits) ormai distante. Mother, invece, è ambientato a Dublino, dove una scrittrice imperscrutabile (Charlotte Rampling) accoglie per il consueto appuntamento annuale davanti a tè e pasticcini due figlie agli antipodi (Cate Blanchett e Vicky Krieps). L’ultimo, Sister Brother, è girato in un appartamento ormai vuoto nel cuore di Parigi, in cui due gemelli (Indya Moore e Luka Sabbat) si trovano a fare i conti con la recente dipartita dei genitori. (qui trovate la recensione di Sentieri del Cinema).

Pomeriggio al Gloria è la rassegna-cineforum ideata da Sentieri del Cinema insieme a Notorious Cinemas, che si tiene tutti i mercoledì al prezzo speciale di 4 euro. Dopo il film è possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il Notorious Gloria è facilmente raggiungibile con la MM1 scendendo a Conciliazione o Pagano e percorrendo 5 minuti a piedi.

Prossimi appuntamenti con la rassegna

14 ottobre – Persepolis di Mariane Satrapi

21 ottobre – Il caso 137 di Dominik Moll

28 ottobre – Amarga Navidad di Pedro Almodovar

4 novembre – L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato

11 novembre – Tony – Diario di un giovane cuoco di Matt Johnson

18 novembre – Il bene comune di Rocco Papaleo

25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

2 dicembre ­– Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor

16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan

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