Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 11 novembre, alle ore 15.30, con una delle soprese cinematografiche della stagione: Tony – Diario di un giovane cuoco di Matt Johnson. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.

Anthony Bourdain, prima di diventare uno degli chef più celebri del mondo e una star televisiva, è stato un ragazzo di 19 anni convinto di voler fare lo scrittore. Nel 1975, però, una borsa di studio che credeva di aver vinto va a un altro studente. Per orgoglio e per amore – vuole raggiungere Nancy, la ragazza di cui è innamorato – Tony lascia la propria casa e approda nella cittadina balneare di Provincetown (nella penisola di Cape Cod, nel Massachusetts). Senza soldi né un posto dove dormire, finisce a lavare piatti in un ristorante di pesce. È l’inizio di un percorso che cambierà la sua vita.

Il film di Matt Johnson racconta un’estate decisiva, quella in cui il giovane Bourdain scopre quasi per caso il mondo della cucina. Ma Tony – Diario di un giovane cuoco è soprattutto un racconto di formazione (quello che lui vorrebbe scrivere, nel romanzo tanto agognato nei suoi sogni velleitari…): più che spiegare come sia nato il grande chef, mostra un ragazzo ancora incapace di capire chi può diventare. (qui la recensione completa)

Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna

18 novembre – Il bene comune di Rocco Papaleo

25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

2 dicembre ­– Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor

16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan

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