Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 18 novembre, alle ore 15.30, con un bel film italiano, ricco di sensibilità: Il bene comune di Rocco Papaleo. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.
Una guida turistica e un’attrice di “insuccesso” accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse.
Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.
Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna
25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro
2 dicembre – Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda
9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor
16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan
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