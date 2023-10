Nuovo appuntamento con la nuova stagione di Pomeriggio al Gloria mercoledì 18 ottobre. In programma la proiezione di Women Talking della regista Sarah Polley, premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

«Per il suo nuovo film – scrive Luisa Cotta Ramosino nella sua recensione – Sarah Polley (Away from her, Stories we tell) adatta il adatta il romanzo di Miriam Toews, ispirato a una storia vera ambientata in una comunità mennonita in Bolivia (qui invece ci troviamo nel mezzo degli Stati Uniti) e con il suo lavoro vince l’Oscar come miglior sceneggiatura non originale. Va detto che l’adattamento avrebbe potuto andare direttamente sul palco di un teatro, considerando quanto l’ambientazione sia contenuta (quasi tutta la discussione tra le donne si svolge in un fienile), dal momento che l’oltre verso cui le protagoniste dovrebbero marciare rimane sempre un orizzonte lontano (al di là di campi coltivati che starebbero benissimo anche in un romanzo di Stephen King, visto che pure qui gli orrori nascosti non mancano…) e il racconto è quasi tutto affidato a scambi più o meno eloquenti di donne che vivono in modo diverso la scoperta di anni di violenze (stupri da parte di fratelli e mariti consumati mentre erano drogate con tranquillante per animali) e sopraffazioni. Una pentola che si è scoperchiata fuori scena e rischia di richiudersi subito visto che gli uomini sono pronti a riportare nella comunità gli accusati e a richiedere alle mogli/figlie un perdono tutt’altro che spontaneo».

Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

I prossimi film della rassegna saranno:

25 ottobre – Ritorno a Seoul di Davy Chou (una ragazza francese ma coreana di origine, torna a Seoul sulle tracce dei suoi genitori naturali)

8 novembre – As bestas di Rodrigo Sorogoyen (l’arrivo di una coppia di francesi all’interno di un villaggio delle campagne spagnole sconvolge gli equilibri degli abitanti del posto)

15 novembre – L’amore secondo Dalva di Emmanuelle Nicot (storia di incesto raccontata dal punto di vista della giovane vittima)

22 novembre – Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio (un film che parla di Cuba, di nostalgia, perdita e separazione)

29 novembre – L’innocente di Louis Garrel (Quando sua madre sposa un uomo conosciuto in prigione, Abel inizia a preoccuparsi per lei e a sospettare dell’uomo…)

6 dicembre – Un bel mattino di Mia Hansen-Love (Sandra è una madre single alle prese con la malattia del padre. Nella sua vita, però, irrompe l’amore per Clément)

13 dicembre – After Work di Erik Gandini (documentario su come sarà la nostra vita quando il lavoro sarà totalmente automatizzato)

20 dicembre – Jeanne Du Barry di Maiwann (film in costume ambientato alla corte di Luigi XV con Johnny Depp e visto a Cannes)

