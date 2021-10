Nuovo appuntamento, martedì 19 ottobre, con l’iniziativa Pomeriggio al Gloria, frutto della collaborazione tra Notorious Cinemas e l’associazione Sentieri del Cinema. In un orario particolare, alle 16, presso la multisala Gloria di Corso Vercelli a Milano si tiene un vero cineforum – il primo a Milano di pomeriggio – con dibattito, al prezzo di 4 euro.

In programma ci sarà Un altro giro, di Thomas Vinterberg, con Mads Mikkelsen. Il film ha vinto numerosi premi: quattro European Film Awards, tra cui Miglior film, e il premio come Miglior film straniero ai britannici BAFTA. Ma soprattutto il premio Oscar al miglior film internazionale.

Quattro amici decidono di sperimentare un’eccentrica teoria, che si basa su un (controllato?) aumento dell’alcol assunto, per evadere dall’insoddisfazione della loro routine quotidiana.

«Con un alternarsi di toni che sfiorano la commedia per poi ripiombare potentemente nel dramma», scrive Maria Giulia Petrini nella sua recensione, «il regista danese Thomas Vinterberg si tiene lontano da una celebrazione a senso unico dell’alcol il cui consumo, per quanto culturalmente accettato, si traduce spesso in una vera e propria piaga sociale. Il ricorso alle sostanze alcoliche diventa l’espediente per raccontare il bisogno fin troppo umano di evadere dagli automatismi della quotidianità e per ritagliarsi uno spazio di libertà in cui tornare a respirare a pieni polmoni, riscoprendo energie e desideri che il tempo aveva sbiadito. Sostenuto da un cast d’eccezione, Mads Mikkelsen su tutti, Un altro giro rappresenta un toccante tributo alla vita».

Dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. L’appuntamento quindi è per martedì 19 ottobre alle ore 16.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Multisala Gloria, in corso Vercelli 18 a Milano.

