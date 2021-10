Nuovo appuntamento, martedì 12 ottobre, con l’iniziativa Pomeriggio al Gloria, frutto della collaborazione tra Notorious Cinemas e l’associazione Sentieri del Cinema. In un orario particolare, alle 16, presso la multisala Gloria di Corso Vercelli a Milano si tiene un vero cineforum – il primo a Milano di pomeriggio – con dibattito, al prezzo di 4 euro.

In programma ci sarà The Father – Nulla è come sembra con Anthony Hopkins e Olivia Colman. Scrive Letizia Cilea nella sua recensione: «Il film affronta il tema della senilità costruendo un dramma senza trama che prende la forma di una vera e propria esplorazione emotiva: il film ci immerge infatti nella mente spaesata del malato, e invece di osservare gli effetti del suo deterioramento ce ne fa vivere l’esperienza, dolorosa e psicologicamente devastante, senza risparmiarci nulla. Gli eventi cui noi assistiamo sono nient’altro che la proiezione di ricordi, paure e desideri che Anthony allucina di continuo, ambientandoli negli spazi di una casa ormai ridotta a palcoscenico per la sua mente.

A condividere questo sgomento troviamo lo spettatore stesso, che non può non farsi coinvolgere da una scrittura cesellata nei minimi dettagli e dalle interpretazioni magistrali degli attori protagonisti: padrone della scena è un Anthony Hopkins mai così bravo, una prova che gli è valsa l’Oscar come Miglior attore protagonista nell’ultima stagione»,

Dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. L’appuntamento quindi è per martedì 12 ottobre alle ore 16.00 presso il rinnovato Notorious Cinemas Multisala Gloria, in corso Vercelli 18 a Milano.

