Mercoledì 3 aprile, Pomeriggio al Gloria presenta The Holdovers – Lezioni di vita , commedia diretta da Alexander Payne, con cinque candidature agli Oscar tra cui per il miglior film e per la prova di uno straordinario Paul Giamatti. Costretti a rimanere in collegio durante le vacanze natalizie, un docente e uno studente devono affrontare la reciproca antipatia. «The Holdovers – Lezioni di vita», scrive Beppe Musicco nella sua recensione, «è una storia sull’assenza della famiglia e sul fatto di come la differenza di classe limiti la vita e le prospettive delle persone. I tre personaggi, Paul, Angus e Mary, sono tutti degli estranei alla scuola Barton. Hunham è un docente atipico e malamente tollerato, Angus è lì esclusivamente grazie alle ricche tasche del suo insensibile patrigno e Mary è solo un’oscura e invisibile dipendente. Eppure, anche se sono più o meno dimenticati dal resto dell’istituzione, è evidente che sono gli unici a incarnare veramente l’idea educativa di una scuola».

Pomeriggio al Gloria è la rassegna ideata da Sentieri del Cinema e Notorious Cinemas che si tiene ogni mercoledì alle 15.30 presso la multisala Gloria di Corso Vercelli 18, a Milano. La multisala Gloria è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro. Prima e dopo la proiezione, come sempre sarà possibile fermarsi a chiacchierare del film con uno dei critici di Sentieri del Cinema.

Ricordiamo che è aperta la campagna tesseramento 2024 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili): la tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano: nei multiplex Centro Sarca, Merlata Bloom e Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). Quindi, è il momento di rinnovare o sottoscrivere la tessera 2024 di Sentieri del Cinema!

Di seguito i film fino al 15 maggio (la rassegna proseguirà fino a fine giugno):

10 aprile – Perfect Days – di W.Wenders, un uomo vive con semplicità a Tokyo, pulendo bagni pubblici, leggendo libri e fotografando alberi e la sua vita sembra non cambiare mai

17 aprile – Smoke Sauna – I segreti della sorellanza – di A.Hints, documentario in cui la regista ha filmato un gruppo di donne e i loro racconti nei bagni termali di una sauna

24 aprile – Past Lives – di C.Song, storia d’amore e di legami che arrivano dal passato

1 maggio – La rassegna non si tiene essendo un giorno di festa

8 maggio – Foglie al vento – di A.Kaurismaki, l’incontro tra due persone sole a Helsinki

15 maggio – Beautiful Minds – di B.Campan, un racconto commovente sul valore inestimabile dell’amicizia, la ricerca della felicità e la volontà di vincere.

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle nuove uscite al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del cinema

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Youtube