Nuovo appuntamento con la nuova stagione di Pomeriggio al Gloria mercoledì 11 ottobre. In programma la proiezione del documentario Laggiù qualcuno mi ama del regista Mario Martone e dedicato alla figura di Massimo Troisi. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

«Martone – scrive Stefano Radice nella sua recensione – ripercorre tutta la carriera di Troisi, dagli inizi nel mondo del cabaret, fino ai primi successi per terminare con l’ultimo film da protagonista, Il postino; il tutto arricchito con tanti spezzoni di interviste e immagini di repertorio come le interviste che Pippo Baudo e Gianni Minà fecero allo stesso Troisi per la Rai. In questo viaggio il regista si fa accompagnare da diverse testimonianze, la più significativa delle quali è sicuramente quella di Anna Pavignano, coautrice di tutti i film di Troisi (e anche della sceneggiatura di questo docufilm, insieme a Martone), ex compagna poi amica e collaboratrice fidata dell’artista. I suoi ricordi, i suoi aneddoti sono molto sentiti, di chi lo ha conosciuto da vicino. Ad esempio, è lei a conservarne ancora tutti gli spunti, i diari, i taccuini e gli appunti scritti negli anni, compresa una audiocassetta in cui Anna Pavignano, insieme a un’amica, sottopongono Troisi a una finta seduta psicanalitica in cui però emerge molto della mentalità e del mondo di pensare del comico.

Nel documentario si parla molto di Napoli e di napoletanità, di come Troisi fosse figlio di quella cultura popolare e artistica ma anche di come abbia cercato di reinterpretarla a suo modo, fin dagli spettacoli da ragazzo con gli amici Lello Arena ed Enzo De Caro de La Smorfia. Martone, analizzando la cinematografia e i film del regista napoletano, la paragona per certi aspetti ad alcuni film della Nouvelle Vague, anche se poi la cifra e il percorso artistico portato avanti sono stati molto autonomi».

Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato). La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro. (credit foto Fabrizio Di Giulio)

I prossimi film della rassegna saranno:

18 ottobre – Women Talking di Sarah Polley (le donne di una comunità religiosa, abusate per anni con la connivenza dei compagni, si riuniscono per decidere il loro futuro)

25 ottobre – Ritorno a Seoul di Davy Chou (una ragazza francese ma coreana di origine, torna a Seoul sulle tracce dei suoi genitori naturali)

8 novembre – As bestas di Rodrigo Sorogoyen (l’arrivo di una coppia di francesi all’interno di un villaggio delle campagne spagnole sconvolge gli equilibri degli abitanti del posto)

15 novembre – L’amore secondo Dalva di Emmanuelle Nicot (storia di incesto raccontata dal punto di vista della giovane vittima)

22 novembre – Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio (un film che parla di Cuba, di nostalgia, perdita e separazione)

29 novembre – L’innocente di Louis Garrel (Quando sua madre sposa un uomo conosciuto in prigione, Abel inizia a preoccuparsi per lei e a sospettare dell’uomo…)

6 dicembre – Un bel mattino di Mia Hansen-Love (Sandra è una madre sigle alle prese con la malattia del padre. Nella sua vita, però, irrompe l’amore per Clément)

13 dicembre – After Work di Erik Gandini (documentario su come sarà la nostra vita quando il lavoro sarà totalmente automatizzato)

20 dicembre – Jeanne Du Barry di Maiwann (film in costume ambientato alla corte di Luigi XV con Johnny Depp e visto a Cannes)

