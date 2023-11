Dopo il toccante Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio, Pomeriggio al Gloria prosegue mercoledì 29 novembre con L’innocente di Louis Garrel. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

Nella sua nuova prova da regista Louis Garrel (qui anche protagonista come nei suoi film precedenti) esplora con grazia, profondità e umorismo, ispirandosi in parte alla sua stessa esperienza, un particolare rapporto tra figlio e madre.

Abel lavora in un acquario ed è un uomo riservato e un po’ triste dopo la morte della moglie; tutto il contrario di sua madre Sylvie (Anouk Grinberg), esuberante attrice con la passione per i galeotti. L’ultimo arrivato, Michel (Roschdy Zem), lo ha conosciuto durante un corso di teatro tenuto in carcere (di cui l’uomo dimostrerà di aver fatto decisamente tesoro in una delle scene più esilaranti e riuscite del film) e sull’onda del sentimento decide di sposarlo nonostante le ragionevoli quanto inutili obiezioni del figlio. I problemi iniziano quando Michel esce dal carcere e Abel inizia a sospettare che dietro il suo legame con la madre e la decisione di aprire insieme un negozio di fiori si nascondano trame molto più losche. Seguono pedinamenti tanto pervicaci quanto maldestri, in cui Abel è assistito dalla collega Clémence (Noémie Merlant), con cui condivide un rapporto di tenera amicizia cementato da comune lutto per la morte di Maud, moglie di lui e migliore amica di lei. Se Abel all’inizio ci sembra paranoico, scopriamo però che non ha tutti i torti a sospettare di Michel. A questo punto, però, le cose precipitano e lui e Clémence, per proteggere Sylvie, si ritrovano coinvolti in una vera e propria rapina.

“La storia, piena di eco del cinema francese degli anni Settanta e Ottanta (prima di tutto Truffaut), procede con un’alternanza frenetica e sfrontata di toni, dalla commedia sentimentale al dramma, riuscendo però sempre a dare ai suoi protagonisti un’innegabile sincerità, anche quando si diverte a giocare con la messa in scena e la recitazione, come nella preparazione della rapina, quando Michel “dirige” Abel e Clémence nella scena che dovranno interpretare durante il colpo.

Garrel, che non teme di prendersi in giro nella parte dell’imbranato bloccato nei sentimenti, è magnificamente coadiuvato da una spumeggiante Noémie Merlant (vista in Ritratto di una giovane in fiamme e a breve anche in Tar) e i due danno origine a una serie di duetti degni della migliore slapstick comedy dell’epoca d’oro”, scrive Laura Cotta Ramosino nella sua recensione.

Ricordiamo che prosegue la campagna tesseramento 2023 a Sentieri del Cinema. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili; essendo ormai a fine anno, il prezzo è di 5 euro). La tessera può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria e il multiplex di Cascina Merlata appena aperto) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 6 euro (+ 1€ se acquistato on line o prenotato).

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

I prossimi film della rassegna saranno:

6 dicembre – Un bel mattino di Mia Hansen-Love (Sandra è una madre single alle prese con la malattia del padre. Nella sua vita, però, irrompe l’amore per Clément)

13 dicembre – After Work di Erik Gandini (documentario su come sarà la nostra vita quando il lavoro sarà totalmente automatizzato)

20 dicembre – Jeanne Du Barry di Maiwann (film in costume ambientato alla corte di Luigi XV con Johnny Depp e visto a Cannes)

