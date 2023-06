Nuovo appuntamento insieme a Pomeriggio al Gloria il 7 giugno con Tutto in un giorno del regista Juan Diego Botto. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

Tutto in un giorno è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e ha diversi protagonisti: Rafa è un avvocato che cerca di impedire che a una madre sia tolta la custodia della figlia; Azucena è una madre e moglie che lotta per evitare lo sfratto; Teodora è una donna anziana che non riesce più a parlare con il figlio German che si sente un fallito e lavora a cottimo.

«Tutto in un giorno – scrive Stefano Radice nella recensione che potete leggere qui – segna l’esordio alla regia per l’argentino, ma spagnolo di adozione, Juan Diego Botto, qui anche attore nei panni del marito di Azucena (Penélope Cruz), con un film totalmente ispirato ai lavori di Ken Loach. Come indica chiaramente il titolo originale, En los margenes, quello che interessa a Botto sono i margini della società e chi li abita. Gli interessano figure oneste, madri disperate, lavoratori sfruttati, attivisti sociali che cercano di rimediare a determinate ingiustizie, in questo caso quelle rappresentate dagli sfratti che in Spagna sono oltre 400.000 all’anno. La vicenda si svolge tutta in un giorno; il ritmo è serrato e il film descrive anche un crescendo di tensione umana e sociale».

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

