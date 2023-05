Nuovo appuntamento insieme a Pomeriggio al Gloria il 31 maggio con The Whale del regista Darren Aronofsky. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

The Whale è stato vincitore di due premi Oscar, tra cui quello per il migliore attore protagonista per Brendan Fraser, nei panni di un docente di letteratura inglese a distanza affetto da grave obesità e incapace di riprendersi dalla morte del suo amante e che cerca di riallacciare i contatti con la figlia adolescente abbandonata anni prima, mentre il già fragile equilibrio della sua psiche inizia a tentennare pericolosamente.

«Il film», scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «segna la maturità emotiva del regista Darren Aronofsky, sviluppandosi come un racconto mirato a scandagliare pieghe, imperfezioni e sofferenze dell’animo e del cuore dell’uomo. Se il genere individuato è quello del dramma psicologico, la storia si declina in mille sfaccettature con l’avanzare dei minuti, trasformandosi in un film-matrioska capace di trattare temi come la paternità, la morte, la solitudine, la malattia».

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

