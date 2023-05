Pomeriggio al Gloria continua il 17 maggio con The Son secondo capitolo di un’ideale trilogia di Florian Zeller sulla famiglia, con Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern e Zen McGrath, in cui un padre cerca di aiutare il figlio nel suo disagio esistenziale. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

«Dopo The Father», scrive Maria Letizia Cilea nella sua recensione, «il regista francese Florian Zeller torna al cinema con la trasposizione cinematografica della sua seconda pièce teatrale. L’intera narrazione ruota intorno ai temi della salute mentale, una questione più che mai contemporanea e che spesso colpisce in misura massiva i più giovani. Il merito, e la novità, del film di Zeller sta tuttavia non tanto nel tema in sé, ma nel modo in cui il suo racconto, sempre delicato, riesce a trattarlo. Il cast fa un lavoro corale e le interpretazioni degli attori coinvolti sono ammirevoli: a partire da un Hugh Jackman dall’espressività facciale mai così profonda, passando per una Laura Dern nei panni di una madre affranta e impotente, per arrivare all’eccellente esordio di Zen McGrath, capace col suo sguardo di comunicare tutta la fatica del vivere».

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

