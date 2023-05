Nuovo appuntamento insieme a Pomeriggio al Gloria il 24 maggio con Brado, terzo film da regista di Kim Rossi Stuart che riflette sul rapporto padre-figlio. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

«Un film molto personale è che è tratto dal racconto “La lotta” contenuto nel libro Le guarigioni scritto dallo stesso regista. Brado non è solo il nome del ranch ma anche lo stato d’animo selvaggio in cui vive Renato, intensamente impersonato da Kim Rossi Stuart. Un uomo solo, che ha dovuto affrontare l’abbandono della moglie Stefania (Barbora Bobulova) e che si è addossato l’educazione dei figli, dura, aspra e in un certo senso estrema. In un momento di tesissimo confronto con Tommaso, Renato infatti gli dice: «Io ti ho fatto da padre e da madre». Il tema del film è chiaramente quello del rapporto padre-figlio, tema certo non originale nella cinematografia ma che Rossi Stuart mette in scena con realismo e credibilità, senza retorica», scrive Stefano Radice nella sua recensione che potete leggere qui.

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

