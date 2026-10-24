Pomeriggio al Gloria dà appuntamento al suo pubblico mercoledì 28 ottobre, alle ore 15.30, con uno dei registi più importanti del cinema europeo: Pedro Almodovar. Il film in programma è il recente Amarga Navidad, presentato al Festival di Cannes nel 2026. L’appuntamento, come sempre, è al Notorious Gloria di Corso Vercelli 18 a Milano.

Raul (Leonardo Sbaraglia) sta scrivendo al computer la sua ultima sceneggiatura, appunto “Natale amaro”. Inizialmente, lo vediamo poco; seguiamo piuttosto i suoi personaggi e la sua storia. La protagonista di Raul è Elsa (Barbara Lennie), una regista di culto (lei stessa definisce il “culto” per i soli due film da lei realizzati, col fatto che siano stati due fiaschi, ma che piacciano comunque a un ristrettissimo pubblico) e che ora lavora girando spot pubblicitari. È alle prese con problemi di salute (soprattutto emicranie e crisi di panico), un blocco creativo e una vita personale turbolenta che include la sua amica Patricia (Vicky Luengo), la quale sospetta che il marito la tradisca. Le sue vicissitudini si fanno più intriganti man mano che Raul emerge con maggiore chiarezza, alle prese con la difficoltà di completare la sua sceneggiatura e, in una mossa avventata, traendo ispirazione dalla vita della sua assistente Monica (Aitana Sanchez-Gijon). (qui la nostra recensione del film, scritta da Beppe Musicco)

Come sempre, dopo il film sarà possibile fermarsi a parlarne con uno dei critici di Sentieri del Cinema. Il prezzo della proiezione è di soli 4 euro e il cinema è facilmente raggiungibile con la MM1 alle fermate Conciliazione o Pagano, da cui dista 7 minuti a piedi.

Di seguito i prossimi appuntamenti con la rassegna

4 novembre – L’Hangar Rosso di Juan Pablo Sallato

11 novembre – Tony – Diario di un giovane cuoco di Matt Johnson

18 novembre – Il bene comune di Rocco Papaleo

25 novembre – The Echo Chamber di Andrea Pallaoro

2 dicembre ­– Sheep in the Box di Hirokazu Kore-eda

9 dicembre – Naza di Yuval Abraham, Rachel Szor

16 dicembre – Odissea di Christopher Nolan

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