Pomeriggio al Gloria continua il 26 aprile con Decision to Leave di Park Chan-wook, premiato per la miglior regia al Festival di Cannes 2022. La rassegna, organizzata da Sentieri del Cinema e da Notorious Cinemas, prevede ogni mercoledì alle 15,30 presso la multisala Gloria di Milano la proiezione di uno dei film più interessanti della stagione, cui segue un dibattito con uno dei nostri critici.

«Guardando Decision to Leave – si legge nella recensione di Beppe Musicco che trovate a questo link – non si può che rimanere ancora una volta stupefatti dalle doti narrative e dalle audaci scelte visive del regista Park Chan-wook. In un mondo dominato dalla tecnologia ma nel quale le differenze sociali sembrano da questa acuite, piuttosto che annullate, il regista di Oldboy e Lady Vendetta approfitta della dipendenza comunicativa dagli smartphone per mostrarne le ambiguità: un messaggio di testo può essere equivoco, non mostrandone l’intonazione; un messaggio vocale può risultare ambiguo quando la persona che l’ha lasciato ora non c’è più».

La multisala Gloria si trova in Corso Vercelli 18 nel capoluogo lombardo ed è facilmente raggiungibile in metropolitana (fermate MM1 Pagano o Conciliazione). La proiezione non è preceduta da pubblicità e ha un costo del biglietto di 4 euro.

Clicca qui per rimanere aggiornato sulle novità in uscita al cinema

Clicca qui per iscriverti alla newsletter di Sentieri del Cinema