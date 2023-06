Polite Society è il lungometraggio d’esordio di Nida Manzoor: prende un genere ormai stanco e abusato, quello della storia d’amore come se fossimo ancora ai tempi di Jane Austen, e gli conferisce una svolta surreale, raccontata dal punto di vista di un adolescente britannico-pakistana.

Il film affronta le aspettative della famiglia pakistana, in particolare delle figlie: sconfiggere il patriarcato, resistere al bullismo; poi però ci sono anche la clonazione umana, quindi il kung fu e la sorellanza. E, come se non bastasse, è anche la storia di una ragazza che vuole incontrare il suo idolo e realizzare il suo sogno di diventare una stuntwoman. Polite Society è incentrato sulle sorelle Khan, la fantasiosa Ria (Priya Kansara) e la sorella maggiore Lena (Ritu Arya). Entrambe sono anime creative, motivo per cui hanno un legame così stretto. Ria è un’artista marziale e aspirante stuntwoman che continua a fare video per mostrare i suoi calci ai follower del suo canale Youtube. Lena è un’artista ma è depressa dopo aver abbandonato la scuola d’arte. Una decisione che ha reso molto felici i suoi genitori, che sperano che segua un percorso più tradizionale. Lo sperano per entrambe le loro figlie, in realtà. Un lavoro e un buon matrimonio (ma a loro basterebbe anche solo quest’ultimo). Ma cosa succede quando Lena si arrende o, come pensa Ria, perde la speranza? Lena lascia l’arte, inizia a vestirsi in modo diverso e inizia a frequentare il bel figlio medico (apparentemente perfetto) di una delle subdole amiche della madre. Ma se Lena può essere convinta a rinunciare a tutto e sposarsi, che speranza ha Ria di diventare chi vuole essere?

Manzoor naviga abilmente negli aspetti più radicati della vita di Ria, che lotta per ottenere una parvenza di indipendenza, imbroglia con i suoi amici, affronta i bulli a scuola e si preoccupa per il matrimonio imminente della sorella. Scene ben riuscite, spesso al limite del fantastico. Una lotta tra Ria e la sua nemesi esplode in salti ispirati ai wuxia (Ria ha un calcio in sospensione alla Van Damme che non vede l’ora di usare) e fughe simili a Matrix. Che non funziona però è il mix di tutte queste cose. Più Polite Society si allontana dalla realtà, meno credibile è il sentimento di Ria per sua sorella. Quando viene introdotta l’idea di bambini ibridi alieni (e dovremmo prenderla sul serio), il film è già andato troppo oltre. Non aiuta il fatto che parte della violenza approfitti di facili risoluzioni: più diventano deboli le motivazioni di Ria mentre cerca di distruggere il matrimonio di Lena, più il tutto diventa sempre meno plausibile.

Polite Society (presentato lo scorso anno al Sundance Film Festival) è un film che ha un cuore e palpita di energia femminile. Ma è anche una dozzina di film tutti insieme, che fanno a pugni per attirare l’attenzione dello spettatore; e nonostante tutti gli aspetti genuinamente divertenti e originali che vengono offerte, le parti non si fondono mai in un insieme soddisfacente.

Beppe Musicco