Pinocchio inizia verso la fine della Prima Guerra Mondiale, quando Geppetto perde l’amato figlio Carlo dopo il bombardamento di una chiesa. Il falegname passa anni di solitudine e depressione e una notte, in preda all’alcool, decide di ricavare da un pezzo di legno un burattino che, dopo l’intervento di una fata, prende vita. Siamo ormai nell’era fascista quando Pinocchio deve muovere i suoi primi passi nel mondo reale, sotto la guida di Geppetto e del Grillo parlante. Se da una parte la sua diversità è guardata con sospetto, dall’altra attira il podestà padre di Lucignolo che vorrebbe farne un soldato modello e dall’altra anche la cupidigia del conte Volpe che vorrebbe sfruttare Pinocchio come star del suo circo…

Da diversi anni Guillermo del Toro voleva realizzare una sua trasposizione in stop motion del capolavoro di Carlo Collodi e, grazie alla libertà creativa fornitagli da Netflix, ci è riuscito, coadiuvato alla regia da Mark Gustafson. La sua non è però la trasposizione fedele del romanzo ma una reinterpretazione, fin dalla scelta di ambientare la storia durante il fascismo. Del Toro approfitta della figura di Pinocchio per lanciare il suo messaggio contro ogni dittatura (e in questo si autocita facendo riferimento al suo Il labirinto del Fauno) ma gli interessa soprattutto il rapporto padre-figlio, con Geppetto che deve fare i conti con la scomparsa del primogenito e deve accettare lui stesso che Pinocchio sia diverso da Carlo, e il tema del limite della vita umana. Durante la storia, infatti, vediamo Pinocchio morire più volte e ritrovarsi nell’aldilà da cui può sempre tornare perché, essendo un burattino, non può morire anche se l’amore per Geppetto lo porterà a prendere una decisione radicale sulla sua vita. Certo, gli appassionati della storia classica rimarranno spiazzati non solo per l’ambientazione ma anche perché mancano alcuni episodi chiave della storia collodiana come l’incontro con il Gatto e la Volpe, piuttosto che il paese dei balocchi in cui Pinocchio e Lucignolo vengono trasformati in asini; manca anche l’amorevole fata Turchina sempre pronta a guidare e consigliare il burattino. Ci sono, però, le canzoni a sottolineare i passaggi più importanti del racconto e che in qualche modo rimandano ai classici Disney (particolarmente sbeffeggiante quella che Pinocchio intona davanti a Mussolini durante uno spettacolo del circo).

Nel film di Del Toro non mancano tuttavia alcune trovate davvero interessanti, come quella di raffigurare il pescecane che inghiotte Geppetto come una mostruosa creatura degli abissi, oppure la raffigurazione dell’oltremondo governato da una sorta di sfinge blu che governa il tempo. Vengono introdotti personaggi riusciti come la scimmietta Spazzatura, assistente vessata e umiliata dal conte Volpe nel circo, che finisce per solidarizzare con Pinocchio e con il quale, insieme a Geppetto, formerà nel finale una vera famiglia. Guillermo Del Toro ha sempre giocato con il fantastico e il fiabesco, non solo nel già citato Il labirinto del Fauno ma anche ne La spina del diavolo e La forma dell’acqua; se vogliamo anche Pacific Rim è una fiaba fantascientifica; Pinocchio è un po’ la summa del suo cinema, un film ricco, non facile da governare e di non semplice impatto ma che riesce ad affascinare lo spettatore con il passare dei minuti. Il film è disponibile sui Netflix.

Stefano Radice

