Con Perfect Days Wim Wenders punta alla semplicità, seguendo un uomo di mezza età che vive da solo, Hirayama (Yakusho Kôji), mentre trascorre la sua giornata: dopo essersi svegliato piega con calma il suo futon, annaffia le piantine del suo piccolo appartamento, si mette la tuta e col furgoncino inizia il suo lavoro, pulire i gabinetti pubblici di Tokyo. Nelle pause fotografa alberi, ascolta rock americano, legge classici della letteratura e assapora i comuni istanti della giornata.

Attraverso l’umiltà di Hirayama Wenders cerca di realizzare un film che si si concentri su piccoli momenti della vita di un uomo per portare alla luce verità universali. Ad alcuni è sembrato di rivedere nel film certe sottotrame di Vittorio de Sica riguardanti gli umili, altri hanno avuto l’impressione che Wenders tenda a raffigurare Hirayama come una figura semi divina, che osserva da lontano il resto di noi esseri umani imperfetti (e qui il richiamo è ovviamente al protagonista de Il cielo sopra Berlino). Ma se vogliamo trovare un paragone più contemporaneo, forse il collegamento a Perfect Days è Paterson di Jim Jarmusch, la storia di un autista di autobus con la passione per la poesia, che tutti i giorni si scontra con il bello e il brutto della quotidianità.

Perfect Days è si muove sulla sottile linea che separa il commovente dallo sdolcinato; Wenders potrebbe rappresentare Hirayama come un uomo modesto che sa stare al suo posto, come quei ricchi ipocriti che dicono di invidiare i poveri perché vivono nel “mondo reale”. In realtà il regista sembra esprimere tutto il suo rimpianto per un mondo pre-digitale: Hirayama legge libri che compra in una botteguccia di testi usati, ascolta audiocassette che riavvolge con l’uso di una matita (e se non è nostalgia questa scena…), usa poche parole ma è prodigo di sguardi e piccoli cenni; quando a sopresa si presenta una nipote adolescente che vuole sfuggire al controllo della madre, non si vergogna del suo lavoro, suscitando il rispetto e l’emulazione da parte della ragazza. La dignità di Hirayama, che gli permette di sapersi rapportare con le persone, di suscitare il loro rispetto, di essere generoso, ma anche di non farsi mettere i piedi in testa, è quella di chi fa un lavoro e lo fa al meglio delle sue possibilità, non importa quanto umile possa essere. Hirayama è un uomo libero, che sa prendersi cura delle cose, delle piante, delle persone; una lezione di armonia per la quale dobbiamo essere grati a Wim Wenders.

Beppe Musicco

