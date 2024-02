Lo splendido esordio alla regia di Celine Song esce in Italia per San Valentino forte della candidatura all’Oscar per come miglior film e miglior sceneggiatura, un anno dopo aver affascinato il pubblico al Sundance e a Berlino.

Past Lives è un film di sentimenti che mescola commedia e dramma e riesce anche a raccontare in maniera molto personale il dilemma di chi appartiene a due lingue e due culture.

Tra i dodicenni Na Young e Hae Sung c’è un sentimento di amicizia che sta forse per sbocciare in amore, ma la famiglia di lei emigra in America e i due vengono violentemente separati. Mentre Hae Sung (Teo Yoo, una star della televisione coreana) resta in Corea e studia per diventare ingegnere, Nora (Greta Lee) -questo è il nome occidentale che Na Young assume trasferendosi, quasi un segno della nova persona che diventerà) vive prima a Toronto e poi a New York, dove insegue il suo sogno di diventare scrittrice.

I due si ritroveranno quasi per caso dodici anni dopo, ormai all’università, e anche se solo via internet il loro legame sembra ricominciare con un’intensità forse ancora più forte. Ma la vita si mette in mezzo e la “resa dei conti” avverrà dopo altri 12 anni, quando Hae Sung arriva finalmente a New York a trovare Nora, ormai sposata con l’americano Arthur.

Il film di Celine Song, che parte evidentemente da un’esperienza personale (lei stessa è autrice di teatro e condivide con Nora il destino “doppio” dell’immigrazione all’estero) è molto più che un dramma sentimentale, ma affronta temi profondi come il senso del destino, i sacrifici necessari per diventare se stessi e come l’amore plasmi in modi inaspettati le nostre vite, usando abilmente l’intreccio tra inglese e coreano per trasmettere il senso di vicinanza o distanza tra i personaggi (uno dei momenti più teneri del film è quello in cui il marito di Nora rivela il suo dispiacere per l’impossibilità di accedere al mondo dei suoi sogni visto che lei sogna in coreano).

Il concetto centrale del film lo “Jinyun”, appartiene alla cultura buddista coreana, ed è una parola quasi intraducibile per noi, una via di mezzo tra il destino e la provvidenza (ma anche un ottimo sistema per rimorchiare, come dice Nora a un certo punto), capace di riunire due anime che erano connesse tra loro nelle vite precedenti. Come questo intervenga nella vite di Hae Sung, Nora e di suo marito Arthur è qualcosa che lo spettatore scopre poco alla volta insieme a loro.

Il film declina il concetto in un senso molto post moderno: le “vite passate” di Nora qui, infatti, non sono da intendere in senso metafisico ma esistenziale: l’incontro con Hae Sung le permette finalmente di fare pace con il suo passato, non tornando sulle sue scelte ma senza rinnegarlo. Quello che a prima vista poteva svilupparsi come un banale triangolo sentimentale, quindi, diventa qualcosa di molto più complesso e interessante, senza perdersi in divagazioni cerebrali né un un romanticismo da quattro soldi, ma mantenendo tutta la sua forza emotiva

Il film è anche tecnicamente girato benissimo (non stupiscono i vari premi alla regia che Celine Song ha conquistato negli ultimi mesi) e sorprende per la capacità di unire in ogni scena riflessioni profonde e un’acuta capacità di osservazione dell’umano che sfocia di volta in volta in commozione o umorismo.

Laura Cotta Ramosino