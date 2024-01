Leonardo Pieraccioni, al suo quindicesimo film da regista, ha dichiarato che lo spunto è venuto dalla vera vicenda dei fratelli Bugli, che nel 1982 fecero credere al padre malato di fare un viaggio in roulotte fino a Parigi, mentre invece girarono in tondo nella provincia toscana.

Qui invece sono Pieraccioni nel ruolo di Bernardo, che con le sorelle Giovanna (Chiara Francini) e Ivana (Giulia Bevilacqua) noleggiano un camper per portare il padre, il vecchio malandato e semicieco professor Arnaldo Cannistraci (Nino Frassica), a Parigi. Dato che l’anziano docente è stato da poco dimesso dall’ospedale per il terzo infarto e non può certo affrontare un viaggio di quel genere, i tre decidono rimanere nel perimetro del maneggio di proprietà di Bernardo, creando degli accorgimenti scenici e contando sulle scarse capacità visive del padre. Una serie di incontri fortuiti, posti di blocco e una troupe televisiva movimenteranno il viaggio del quartetto, facendoli diventare delle star a livello locale, ma soprattutto rivelando aspetti sconosciuti della loro famiglia.

Passati i tempi d’oro di Pieraccioni, quelli de I laureati o de Il ciclone, ad ogni nuova uscita il regista e attore toscano vede calare progressivamente la sua ispirazione e conseguentemente il numero di spettatori dei suoi film; non promette bene nemmeno questo Pare parecchio Parigi, dalla trama più che prevedibile, e che mette insieme una serie di insipide scenette dalle quali la risata si tiene ben lontana. Le poche cose divertenti escono dalla bocca di Nino Frassica, e sinceramente si sarebbe voluto che il suo ruolo andasse oltre lo starsene sdraiato sul letto del camper per la maggior parte della storia. Ma tant’è. Non manca nemmeno la solita apparizione di Massimo Ceccherini, qui nella parte di uno stralunato fanatico religioso, teso a sabotare i continui passaggi del mezzo nei pressi della sua abitazione.

Dato che l’umorismo scarseggia, e nonostante l’impegno delle protagoniste, i dialoghi son quelli che sono, allo spettatore non resta che farsi piacere l’accento toscano diffuso a profusione, e guardare spesso l’orologio.

Beppe Musicco

