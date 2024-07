Sono due film in uno, questo Padre Pio diretto da Abel Ferrara e presentato alla Mostra di Venezia 2022. Il film sul frate diventato santo, che da titolo sembrerebbe l’argomento principale e unico, e invece è inframmezzato da un alto film, di argomento storico e politico, su quel che avvenne in contemporanea con l’arrivo del religioso a San Giovanni Rotondo. Siamo nel cosiddetto “biennio rosso”, quel periodo successivo alla fine della Prima Guerra Mondiale, fra il 1919 e il 1920, in cui nel nostro Paese scoppiarono forti scontri nelle campagne e nelle fabbriche: la grave crisi economica e sociale creata dalla guerra (con numerosi invalidi che non riuscivano a reinserirsi nel mondo del lavoro) portò a proteste, rivendicazioni e scioperi di contadini e operai, con occupazioni di campi e fabbriche, represse spesso con la violenza dalle forze dell’ordine (e talvolta dalle prime camicie nere).

In effetti a San Giovanni Rotondo ci fu davvero, nel 1920, la più grave strage di manifestanti socialisti – dopo la vittoria nelle elezioni comunali – avvenuta in Italia nel già citato biennio e in cui persero la vita quattordici persone. Ferrara racconta questi eventi in modo totalmente scollegato dalla vicenda di Padre Pio e parecchio didascalico, con tono da brutto sceneggiato televisivo, dialoghi poveri e insensati e attori mal diretti, oltre a una povertà di mezzi evidente. La sua posizione è apertamente schierata con i manifestanti “rossi” e i poveri e ignoranti contadini repressi dai padroni (e da esponenti della Chiesa locale, alleata a essi), ma con quella tipica e banale schematizzazione in buoni “buonissimi” e cattivi spregevoli che fa cadere le braccia. La totale sconnessione sembra una definitiva “assoluzione”, rimarcata dal regista, di padre Pio che molti anni dopo fu accusato di aver fomentato le forze dell’ordine per le violenze sui manifestanti, ma è ormai acclarata da tempo la sua estraneità alle vicende. Peraltro, visto che pochi spettatori conoscono questo riferimento, se voluta tale scelta sarebbe incomprensibile ai più.

Ne deriva un film sconnesso e appunto mal diviso tra due parti che non dialogano e non si incontrano mai: una, molto urlata e appunto sciatta, che ricorda altri brutti film di registi stranieri quando raccontano storie italiane (ma Abel vive a Roma da vent’anni); l’altra, profonda e mistica, vede il futuro santo dialogare con Dio, a volte “litigarci”, ribellarsi; oppure combattere contro le tentazioni del Demonio. Lui, ne riemerge sempre ferito ma sereno, in pace ma a prova di lotte furibonde. A sottolineare questa parte fondamentale del film, l’interpretazione di Shia LaBeouf , davvero intensa ma da apprezzare soprattutto in versione originale (l’attore, che prima di girare il film ha vissuto per alcuni mesi in un convento, ha dichiarato che durante le riprese si è convertito al cristianesimo). Si vede anche una convincente Asia Argento nella parte di una donna rabbiosa contro il figlio che forse rappresenta una tentazione diabolica.

È un peccato che Ferrara non si sia concentrato su questa parte (addirittura minoritaria quanto a “minutaggio”) che poteva essere un ottimo film: Padre Pio sconta anche una certa pesantezza e lentezza, ma le sue sofferenze, visioni, tentazioni e dialoghi / scontri con Dio che diventano invocazioni sono davvero suggestive. E alla fine, l’ultima scena – davvero commovente – che evoca la tenerezza di Cristo rimane nella memoria e salva un film più deludente che riuscito, ma che nella sua parte minoritaria ma migliore fa intravvedere ancora il talento del regista di grandi film come Il cattivo tenente, Fratelli o The Addiction.

Antonio Autieri

