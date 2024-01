Il cinema italiano può davvero essere molto contento; Io capitano di Matteo Garrone (per noi un film imperdibile che sarà sicuramente riproposto al cinema) è stato selezionato nella cinquina per il miglior film non in lingua inglese che competerà agli Oscar nella notte del 10 marzo. Con il film italiano in gara ci sono: Perfect Days (Giappone, forse l’avversario più temibile), La società della neve (Spagna), The Teacher’s Lounge (Germania), La zona di interesse (Regno Unito).

Per quanto riguarda le nomination, Oppenheimer di Christopher Nolan con 13 candidature è il film che ne ha ricevute di più davanti a Povere creature! di Yorgos Lanthimos con 11 e a Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con 10; Barbie competerà per 8 statuette e Maestro per 7. Da segnalare che il film francese Anatomia di una caduta, non selezionato dal suo Paese per competere, è stato comunque inserito in diverse cinquine avendo ottenuto 5 nomination tra cui miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista. Di seguito tutte le candidature:

Miglior film

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flowers Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature

La zona di interesse

Miglior regia

Justin Triet – Anatomia di una caduta

Martin Scorsese – Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Povere creature

Jonathan Glazer – La zona di interesse

Miglior attrice

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Killers of the Flower Moon

Sandra Huller – Anatomia di una caduta

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Povere creature

Miglior attore

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Miglior film straniero

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Giappone)

La società della neve (Spagna)

The Teacher’s Lounge (Germania)

La zona di interesse (Regno Unito)

Miglior attrice non protagonista

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers

Miglior attore non protagonista

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Povere creature

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Miglior sceneggiatura non originale

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

La zona di interesse

Miglior fotografia

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Povere creature

Miglior montaggio

Anatomia di una caduta

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature

Miglior sonoro

The Creator

Maestro

Mission Impossible: Dead Reckoning – Part I

Oppenheimer

La zona di interesse

Migliori costumi

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature

Miglior makeup

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere creature

Society of the snow

Migliore canzone

The fire inside – Flaming hot

I’m just Ken – Barbie

It never went away – American Symphony

Wahzhazhe – Killers of the Flower Moon

What was I made for – Barbie

Miglior colonna sonora

American Fiction

Indiana Jones and the dial of destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature

Migliori effetti speciali

The Creator

Godzilla minus One

Guardiani della Galassia Vol.3

Mission Impossible: Dead Reckoning – Part I

Napoleon

Miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miglior documentario

Bobi Wine

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 days in Maripol