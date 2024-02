Orion è un bambino di 11 anni che ha paura di tutto; soprattutto ha paura del buio tanto che non riesce a dormire da solo e si rifugia sempre dai genitori tenendoli svegli. Una notte, però, riceve proprio la visita di Buio che lo convince a passare alcune ore con lui e a conoscere i suoi amici…

Orion e il buio è il nuovo film di animazione di DreamWorks Animation uscito direttamente su Netflix che si rivolge ai bambini (neanche troppo piccoli avendo il protagonista 11 anni) ma che parla anche agli adulti. Il tema di partenza è quello universale delle paure. Orion ha timore del buio ma ha anche paura di dire “ciao” alla compagna di classe che gli piace; ha paura di essere la rovina della squadra in cui gioca causandone la sconfitta; è dominato da un forte senso di colpa; ha paura di prendere i mezzi pubblici e di essere vittima dei bulli a scuola. Un educatore gli ha consigliato di disegnare su un quaderno le sue paure, e ogni pagina è ricca di spunti e incubi. Come si vede, il tema affrontato è molto complesso e il film indica anche la strada per provare a risolverlo. La visita di Buio e l’invito a passare una notte con lui, sono lo spunto per far passare il messaggio che se si guardano in faccia le nostre paure, forse non sono così invincibili e insuperabili.

La prima parte del film è molto avventurosa e anche divertente. Buio porta Orion sulle sue spalle e lo fa letteralmente volare; gli mostra le bellezze della notte e la luminosità delle stelle ma tutto questo all’inizio non è sufficiente a vincere i pregiudizi del ragazzo. Anzi, Orion si coalizza con Sonno, Rumori fastidiosi, Insonnia, Quiete e Sogni d’Oro per isolare Buio e far vincere Luce. Orion e il buio racconta il lungo percorso che deve compiere il protagonista per accettare le sue paure e per superarle ma è anche un inno all’amicizia meno scontata, quella finale tra Orion e Buio, e anche al coraggio che si deve avere per andare oltre le difficoltà.

Il problema del film è però nella seconda parte, quando i piani si mescolano e la trama si complica e diventa troppo ambiziosa perché quello che vediamo è la favola che Orion adulto racconta a sua figlia per farle passare le sue stesse paure. Si cerca quindi di allargare il discorso anche ai genitori e al ruolo educativo e di aiuto ai figli rispetto al tema delle paure. Assistiamo a una sorta di ritorno al futuro con Orion bambino e sua figlia che a un certo punto si incontrano e vivono alcune avventure insieme. Il film – a nostro avviso – perde un po’ di efficacia e di linearità ed è un peccato anche se il messaggio è molto chiaro. Orion e il buio è anche ricco di citazioni cinematografiche. Alla base di tutto, ovviamente, viene in mente Inside Out ma ci sono riferimenti anche a Monsters & Co. e ai film di Tim Burton.

Stefano Radice

