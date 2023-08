Come in alcune sue opere precedenti, Christopher Nolan asseconda la sua passione per le strutture della trama non lineari nel film (anche senza spingerle all’estremo, come in Tenet o Inception), ma la storia del fisico teorico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) trae un particolare vantaggio da questo approccio. Evitando volutamente la classica routine del film biografico, il regista evita una marcia lenta e costante verso lo sviluppo della bomba atomica da parte di Oppenheimer come parte del Progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale, optando invece per orbitare attorno alle due pietre miliari più importanti della vita dello scienziato: la creazione della bomba stessa e l’udienza di sicurezza alla quale fu sottoposto negli anni 50 per la sua successiva (e volutamente pubblica) rinuncia alle armi nucleari. In tutto il film, Oppenheimer alterna la fotografia a colori e quella in bianco e nero, cogliendo scorci del primo lavoro teorico del suo protagonista e della sua successiva applicazione pratica. Fa luce anche sulle sue relazioni giovanili con la politica di sinistra, anche dichiaratamente comunista, e sul modo in cui quelle visioni del mondo tornano a farsi vive e ad angustiarlo dopo la guerra.

Nolan, sin da Batman Begins, non è certo un regista minimalista; la messa in scena elaborata, quasi barocca, dei suoi film tende spesso a mettere in secondo piano i personaggi all’interno delle sue inquadrature. Se questo metodo tende a riproporsi in Oppenheimer, questo è anche forse il primo dei suoi lavori a far sembrare allo spettatore come la psiche stessa del personaggio principale si “espanda” per arrivare a tutti. Il regista ha messo insieme un cast incredibilmente ampio di attori famosi, molti dei quali appaiono sullo schermo solo per il tempo necessario a farci riconoscere i loro volti, riflettendo quante figure importanti hanno incrociato Oppenheimer nel corso della sua tumultuosa carriera. L’uomo è semplicemente il nucleo attorno al quale orbitano tutte queste persone; come fa notare il collega fisico Ernest Lawrence (Josh Hartnett) a uno snob Oppenheimer mentre quest’ultimo viene reclutato dal governo durante la seconda guerra mondiale, «Non sei solo presuntuoso, sei davvero importante!». Ciononostante, Nolan si tiene ben lontano dai cliché storici del film biografico sul grande uomo e da suggerire che Oppenheimer avesse semplicemente un ego ipertrofico. L’arroganza dello scienziato viene regolarmente mostrata come la sua peggiore caratteristica, costringendolo a una serie di errori tattici quando si tratta di navigare nell’impervio terreno politico della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale gli Stati Uniti furono brevemente alleati con l’Unione Sovietica, proprio mentre la nazione intraprendeva una guerra ideologica contro il comunismo. È che gli addetti militari gonfiarono (probabilmente in modo involontario) il senso di invulnerabilità politica di Oppenheimer mentre gli davano totale libertà sul Progetto Manhattan, con l’uomo che avanzava richieste coraggiose su personale, accessi di sicurezza e risorse. Ma Nolan ricorda sempre in modo sottile che i vertici del Pentagono erano quelli che davvero tenevano il coltello dalla parte del manico in questa relazione. E quando il fisico si ritrovò coinvolto in una caccia alle streghe subdolamente orchestrata da un rivale, il capo della Commissione per l’Energia Atomica Lewis Strauss (Robert Downey Jr., in una performance gelida e velenosa che sicuramente è la sua migliore in più di un decennio), la sua autorità venne rivolta contro di lui con disgustosa facilità dallo stesso governo che contava su di lui per porre fine alla guerra e intimidire i russi.

Oppenheimer ci colloca in modo fermo e tragico all’interno di due situazioni emblematiche: da una parte la corsa del Progetto Manhattan per porre fine alla guerra, e dall’altra il travaglio personale del protagonista, costantemente pressato dalle purghe maccartiste durante “il Pericolo Rosso” del dopoguerra. Non è un caso che il regista e sceneggiatore britannico descriva con precisione millimetrica la detonazione della bomba di prova nel deserto del New Mexico, dove Oppenheimer e il suo team condussero le loro ricerche, ma eviti di mostrare le bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Questa è una scelta morale, ed è quella che imposta perfettamente il resto della rappresentazione del film: il terrore personale di Oppenheimer per ciò che aveva scatenato e la sua successiva dedizione alla causa della non proliferazione e contro la bomba all’idrogeno. Rifiutando di trasformare la carneficina storica in spettacolo, Nolan mantiene la vera attenzione sulle profonde questioni morali imposte dall’esistenza della bomba e sul modo in cui da allora ha plasmato la politica internazionale.

Da notare anche che anche con Oppenheimer Nolan utilizza orgogliosamente la pellicola, nel tentativo di fermare un futuro esclusivamente digitale per il cinema. La luminosa fotografia da 70 mm di Hoyte van Hoytema porta qui nuovi livelli di bellezza all’estetica cruda di Nolan. In tutto il film, la luce proietta ombre profonde nei laboratori di ricerca e nei retrobottega burocratici, trasmettendo la morsa dell’isolamento nella torre d’avorio di Oppenheimer durante le sue ricerche e il sotterfugio politico all’opera per sfruttare i frutti del suo lavoro. A volte, i toni netti del marrone terra e del giallo lampadina a incandescenza creano un’atmosfera calda e soffocante allo stesso tempo. Ciò rispecchia sottilmente le storie d’amore tenere ma reciprocamente distruttive di Oppenheimer con Jean (Florence Pugh), una studentessa in crisi esistenziale che incontra a Berkeley, e la moglie Kitty (Emily Blunt), una simpatizzante di sinistra come lui ma la cui lucida valutazione della sua mancanza di determinazione la porta all’alcolismo e alla malinconia.

È interessante anche come Oppenheimer si unisca ad altri film di Nolan che tendono a smitizzare i suoi protagonisti, non per preservare l’apparente inesplicabilità della fisica nucleare, ma minando l’idea dell’obiettività della scienza. La ricerca e lo sviluppo di Oppenheimer possono obbedire alle leggi fondamentali dell’universo, ma la scienza è stata e probabilmente rimarrà per sempre soggetta alla manipolazione da parte di esseri umani che di solito non la capiscono nemmeno. Anche questa è un’indicazione, sia dei fallimenti di Oppenheimer che dell’affermazione del potere da parte di chi veramente lo detiene. Durante il processo dello scienziato davanti a un tribunale farsa negli anni 50, i suoi amici e i suoi cari gli chiedono perché continui a sottoporsi a questo abuso invece di ammettere semplicemente la sua sconfitta. Ma come non vedere come questa accettazione sia per Oppenheimer una forma di dolorosa ma ineludibile espiazione personale?

Beppe Musicco

