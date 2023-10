Prime Video propone due film militari ambientati in Afghanistan che potrebbero essere la doppia faccia di una stessa medaglia. Operazione Kandahar, che ha per protagonista Gerald Butler ed è diretto da Ric Roman Waugh (Greenland, Attacco al potere 3 sempre con Butler), racconta di Tom Harris un agente della CIA infiltrato in territorio nemico, cui saltano le coperture e che si trova quindi costretto a trovare una difficilissima via di fuga, aiutato da un interprete. The Covenant, diretto da Guy Ritchie (tra i suoi molti film citiamo il recente The Gentlemen), e che ha per protagonista Jake Gyllenhaal, invece è la storia del sergente John Kinley che, dopo essere stato letteralmente salvato dal suo interprete dopo un attentato nel 2018, decide di tornare in Afghanistan per salvare lui e la sua famiglia ormai minacciata dai talebani.

Al di là delle evidenti similitudini, i due film sono accomunati da un forte e prevedibile spirito patriottico che le anima e che a uno spettatore europeo possono risultare esagerati. Entrambi, però, sono girati molto bene, hanno la giusta dose di pathos e intrattengono lo spettatore. Operazione Kandahar, se vogliamo, è più prevedibile nel suo svolgimento e punta di più sull’azione militare. The Covenant, vista anche la regia di Guy Ritchie, ha in alcuni momenti tratti più autoriali con scelte registiche più interessanti, nonché un maggior approfondimento psicologico dei personaggi. E’ soprattutto il film di Ritchie a sollevare, senza per altro approfondirlo particolarmente, il tema del delicatissimo ruolo che gli informatori afghani hanno svolto a favore dell’esercito americano nei due decenni scorsi, mettendo a rischio la propria vita e quella delle loro famiglie come è drammaticamente emerso dopo che i militari Usa hanno lasciato il Paese nell’agosto del 2021. In conclusione, i due film assolvono al loro compito di intrattenere e sono giusti come prodotti per le piattaforme.

Stefano Radice

