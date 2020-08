Presentato nella sezione Special del Festival di Berlino, l’ultimo lungometraggio della Pixar, Onward, ha per protagonisti una coppia di fratelli elfi, che vivono in un mondo dove la tecnologia ha sostituito la magia e che si ritrovano impegnati in un’inaspettata avventura per cercare di riavere indietro il padre morto… Anche se solo per un giorno.

Il regista Dan Scanlon (che aveva già diretto per la Pixar Monsters University) ha tratto l’idea di questa storia da un’esperienza molto personale: anche lui, come il protagonista Ian (che nell’originale ha la voce di Tom Holland, mentre suo fratello Barley è Chris Pratt), ha perso suo padre quando era piccolissimo. Di lui restavano solo pochi filmati di famiglia (muti, vista l’epoca) e qualche parola registrata su un’audiocassetta, che il figlio riascoltava continuamente per cercare di afferrare il mistero di quel genitore assente eppure così fondamentale per lui. Ed è dalla nostalgia, ma anche dalla forza del rapporto con il fratello maggiore, che Scanlon è partito per costruire un racconto di crescita e scoperta, che sfrutta fino in fondo i topoi delle grandi epopee fantasy, virandoli di volta in volta verso il dramma o la commedia.

Il mondo in cui si muovono i protagonisti è abitato da creature fatate (al posto dei procioni, a rovistare nella spazzatura dietro casa può capitare di trovare un unicorno), ma la magia è rimasta solo come curiosità da nerd o come elemento da sfruttare per fare business (come fa la feroce Manticora, riconvertitasi in organizzatrice di feste per bambini). Un universo alternativo che gli autori della Pixar come al solito ricreano in modo certosino con effetti di volta in volta commoventi o straordinariamente umoristici (le fatine biker sono un piccolo tocco di genio).

Ian è il classico adolescente insicuro, al contrario di Barley, il suo fratello maggiore sin troppo fiducioso nei suoi mezzi e nelle sue convinzioni, ma dal cuore generoso (è uno dei pochi che prende ancora sul serio la magia). La madre dei due, Laurel, dopo anni ha forse l’occasione di ritrovare la felicità accanto a un nuovo fidanzato, un centauro burbero ma affezionato che di mestiere fa il poliziotto. Una quotidianità che viene sconvolta dall’incantesimo che, il giorno del sedicesimo compleanno di Ian, riporta in vita il padre dei ragazzi, anche se solo per metà (la metà inferiore del corpo: con tutte le conseguenze, umoristiche o meno, del caso). Per completare l’opera serve una gemma magica che Barley è sicuro di poter ritrovare, ma restano solo le ore fino al tramonto per riuscirci.

Il viaggio che segue è un percorso complicato e talvolta pericoloso, che mette alla prova il legame tra i due fratelli e che a Ian permetterà di riconoscere che, anche se privato del padre, non è mai stato solo. Questo lo spingerà alla fine a fare un enorme sacrificio per ripagare quello che ha ricevuto. Il film sottolinea, con profondità e leggerezza, tanto il dolore che l’assenza di un padre lascia dietro di sé, quanto l’importanza fondamentale della compagnia imperfetta quanto generosa di chi cerca di farne le veci. Anche l’alternativa tra magia e tecnologia, che all’inizio della storia può sembrare un po’ manichea e rétro, si rivela un mezzo per spingere ciascuno dei personaggi a confrontarsi con le proprie insicurezze e a riscoprire dentro di sé capacità nascoste o dimenticate, che aspettano solo una buona causa per essere rispolverate e brillare.

Onward, che si ritrova ad essere una delle prime uscite in Italia sul grande schermo dopo mesi di astinenza causa Covid, forse non arriva al livello dei più grandi capolavori Pixar, ma è comunque un racconto onesto e sincero, coinvolgente e pieno di brio, sull’importanza dei legami famigliari e sulla riconoscenza per i doni nascosti della vita, con un finale capace di regalare grande commozione.

Laura Cotta Ramosino