La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane, dopo Quo Vadis, Aida? (votato dal nostro pubblico con un eccezionale 40,7°) lunedì 15 novembre 2021 alle ore 21 presenta The Last Duel, epica rievocazione medioevale di Ridley Scott con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck. Il film verrà proposto in due sale, che permettere di scegliere tra versione doppiata e versione originale (con i sottotitoli in italiano).

Il racconto della rivalità Jean De Carrouges e Jacques Le Gris. E della violenza che ne è derivata.

«In un caleidoscopio di racconti», scrive Letizia Cilea nella sua recensione, «ciò che varia non sono tanto i fatti narrati, quanto la percezione che ciascun protagonista ha di quei fatti: una violenza c’è stata. L’intera ricostruzione storica mira allora a far emergere come quel fatto brutale sia anticipato, circondato e forse incoraggiato da un intero contesto che è proiezione del maschile, delle sue necessità e delle sue regole. Una mascolinità che nelle sue diverse forme è pur sempre tossica, ma anche pur sempre derivante da un background medievale ormai esauritosi. Il film si regge su un ritmo narrativo capace di intrattenere per ben 152 minuti, complice anche l’enorme sforzo nella ricostruzione storica e l’appassionante racconto della vicenda giudiziaria».

Qui è possibile scaricare la scheda del film.

Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). Quelle del 2020 sono prorogate per tutto il 2021, essendo state poco utilizzate per le chiusura dovute alla pandemia.

La tessera di Sentieri del Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (Sesto Centro Sarca, Gloria Milano e Rovigo) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4 euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.

Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare gratuitamente a vedere un’altra proiezione.

Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi Fedeltà.

L’appuntamento è per lunedì 15 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il Notorious Cinemas Sesto San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla fermata Bignami).

Attenzione. Per accedere al cinema è necessario il Green Pass e permane l’obbligo di mascherina e di distanziamento fisico.

In considerazione delle misure anti Covid – soprattutto i tempi per i controlli dei Green Pass – è consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non online per avere diritto allo sconto). Tali misure prevedono ancora l’obbligo di tenere la mascherina a protezione di naso e bocca, oltre appunto al Green Pass per accedere al cinema.

La Febbre del Lunedì Sera prosegue lunedì 22 novembre con Il bambino nascosto di Roberto Andò con Silvio Orlando. Lunedì 29 novembre è la volta di Chi è senza peccato – The Dry, adattamento cinematografico del pluripremiato romanzo di Jane Harper (anche in versione originale).